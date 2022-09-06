Переехавший в Израиль пермский политолог рассказал о давлении

07 сентября 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Всеволод Бедерсон с супругой с июня живут в Израиле Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский политолог Всеволод Бедерсон, который летом переехал в Израиль, пожаловался на давление со стороны руководства ПГНИУ, где он работал. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он рассказал, что уволить его из вуза потребовал якобы ректор университета Дмитрий Красильников. «9 марта к нам зашел [заведующий кафедрой политических наук] Константин Сулимов и сообщил следующее. Декан [историко-политологического факультета Надежда] Борисова была вызвана к ректору Красильникову, который поставил перед ней условие: Бедерсон должен уволиться „по собственному желанию“ или будет ликвидирована/распущена (не знаю точную формулировку) кафедра политических наук», — отметил Бедерсон. Также должен быть закрыт Центр сравнительных исторических и политических исследований при вузе, где трудился политолог. Сулимов якобы подчеркнул, что на Дмитрия Красильникова давят. Кто именно, Бедерсон не сообщил. Но отметил, что его знакомый в администрации губернатора тогда сказал ему, что никаких директив от силовиков не было. Из чего Бедерсон сделал вывод, что решение о его увольнении принял лично Красильников. Утром 10 марта он написал заявление, и отдел кадров принял его без отработки двух недель. Это решение со стороны руководства он связывает с несколькими моментами: своими либеральными политическими взглядами, кампанией по поводу лишения звания почетного профессора сенатора Андрея Климова, а также возбужденными уголовными делами в отношении руководства вуза после стрельбы в сентябре 2021 года. «Им всеми силами нужно было показать силовым дядям, что они послушные и готовые на все», — отметил он. Больше всего Всеволода Бедерсона задело, что никто из коллег тогда не поддержал его, не заступился и даже не проявил интереса к этой истории. «Я действительно 15 февраля написал пост, что дорабатываю последний год в универе и буду искать работу. Но все прекрасно знали, что я не собираюсь увольняться среди учебного года. Поэтому моего „собственного желания“ увольняться не было, 10 марта меня уволили. Большая часть коллег вообще-то чисто политическое увольнение приняли как элемент реальности и не сказали ни слова», — написал Бедерсон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский политолог Всеволод Бедерсон, который летом переехал в Израиль, пожаловался на давление со стороны руководства ПГНИУ, где он работал. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он рассказал, что уволить его из вуза потребовал якобы ректор университета Дмитрий Красильников. «9 марта к нам зашел [заведующий кафедрой политических наук] Константин Сулимов и сообщил следующее. Декан [историко-политологического факультета Надежда] Борисова была вызвана к ректору Красильникову, который поставил перед ней условие: Бедерсон должен уволиться „по собственному желанию“ или будет ликвидирована/распущена (не знаю точную формулировку) кафедра политических наук», — отметил Бедерсон. Также должен быть закрыт Центр сравнительных исторических и политических исследований при вузе, где трудился политолог. Сулимов якобы подчеркнул, что на Дмитрия Красильникова давят. Кто именно, Бедерсон не сообщил. Но отметил, что его знакомый в администрации губернатора тогда сказал ему, что никаких директив от силовиков не было. Из чего Бедерсон сделал вывод, что решение о его увольнении принял лично Красильников. Утром 10 марта он написал заявление, и отдел кадров принял его без отработки двух недель. Это решение со стороны руководства он связывает с несколькими моментами: своими либеральными политическими взглядами, кампанией по поводу лишения звания почетного профессора сенатора Андрея Климова, а также возбужденными уголовными делами в отношении руководства вуза после стрельбы в сентябре 2021 года. «Им всеми силами нужно было показать силовым дядям, что они послушные и готовые на все», — отметил он. Больше всего Всеволода Бедерсона задело, что никто из коллег тогда не поддержал его, не заступился и даже не проявил интереса к этой истории. «Я действительно 15 февраля написал пост, что дорабатываю последний год в универе и буду искать работу. Но все прекрасно знали, что я не собираюсь увольняться среди учебного года. Поэтому моего „собственного желания“ увольняться не было, 10 марта меня уволили. Большая часть коллег вообще-то чисто политическое увольнение приняли как элемент реальности и не сказали ни слова», — написал Бедерсон.