Свердловский омбудсмен раскрыла в чем нуждаются беженцы с ДНР

Татьяна Мерзлякова посетила пункт временного размещения в Первоуральске (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообщалась с беженцами, эвакуированными с территорий Донбасса, находящихся в пункте временного размещения в Первоуральске. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что люди нуждаются в мужской одежде.

«Встретилась с беженцами. Попросила задавать все вопросы, которые волнуют каждого. Большинство просьб касалось помощи Донецкой области и Мариуполя, откуда беженцы приехали в Первоуральск. По традиции поинтересовалась, о какой гуманитарной помощи нужно попросить уральцев — мужская одежда. Надеюсь, мы поможем», — говорится в сообщении.

По словам омбудсмена, руководство Первоуральска держит на контроле ситуацию по каждой семье, находящейся в пункте временного размещения. «В этому пункте сейчас проживают 28 человек. <…> Мне понравилось, как руководство города владеет ситуацией буквально по каждой семье. Дошколята распределены по садикам, школьники — по школам. И даже поход ребенка к зубному врачу на повестке заместителя главы Первоуральска», — добавила Мерзлякова.

Ранее агентство рассказывало, что Татьяна Мерзлякова второй раз ездила в Донбасс с целью поддержать российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Первая ее поездка была в июне.

О специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.