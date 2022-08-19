Свердловский омбудсмен раскрыла в чем нуждаются беженцы с ДНР

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообщалась с беженцами, эвакуированными с территорий Донбасса, находящихся в пункте временного размещения в Первоуральске. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что люди нуждаются в мужской одежде.
«Встретилась с беженцами. Попросила задавать все вопросы, которые волнуют каждого. Большинство просьб касалось помощи Донецкой области и Мариуполя, откуда беженцы приехали в Первоуральск. По традиции поинтересовалась, о какой гуманитарной помощи нужно попросить уральцев — мужская одежда. Надеюсь, мы поможем», — говорится в сообщении.
По словам омбудсмена, руководство Первоуральска держит на контроле ситуацию по каждой семье, находящейся в пункте временного размещения. «В этому пункте сейчас проживают 28 человек. <…> Мне понравилось, как руководство города владеет ситуацией буквально по каждой семье. Дошколята распределены по садикам, школьники — по школам. И даже поход ребенка к зубному врачу на повестке заместителя главы Первоуральска», — добавила Мерзлякова.
Ранее агентство рассказывало, что Татьяна Мерзлякова второй раз ездила в Донбасс с целью поддержать российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Первая ее поездка была в июне.
О специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообщалась с беженцами, эвакуированными с территорий Донбасса, находящихся в пункте временного размещения в Первоуральске. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что люди нуждаются в мужской одежде. «Встретилась с беженцами. Попросила задавать все вопросы, которые волнуют каждого. Большинство просьб касалось помощи Донецкой области и Мариуполя, откуда беженцы приехали в Первоуральск. По традиции поинтересовалась, о какой гуманитарной помощи нужно попросить уральцев — мужская одежда. Надеюсь, мы поможем», — говорится в сообщении. По словам омбудсмена, руководство Первоуральска держит на контроле ситуацию по каждой семье, находящейся в пункте временного размещения. «В этому пункте сейчас проживают 28 человек. <…> Мне понравилось, как руководство города владеет ситуацией буквально по каждой семье. Дошколята распределены по садикам, школьники — по школам. И даже поход ребенка к зубному врачу на повестке заместителя главы Первоуральска», — добавила Мерзлякова. Ранее агентство рассказывало, что Татьяна Мерзлякова второй раз ездила в Донбасс с целью поддержать российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Первая ее поездка была в июне. О специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.