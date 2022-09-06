В Кургане разгорается скандал между мэрией и владельцами ТЦ из-за парковки

Мэрия Кургана заставляет ЦУМ заплатить тысячи рублей после скандального запрета парковки

Администрация Кургана судится с владельцами ТЦ за прибыль от парковки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана подала в суд на компанию «Зауральский торговый дом», чиновники полагают, что предприниматели незаконно обогатились на аренде земельного участка, на котором расположена парковка. Об этом говорится в открытых судебных данных.

«Администрация города Курган обратилась в суд с иском к ОАО „Зауральский торговый дом“ о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком за период с 1 января 2019 г. по 9 февраля 2022 г. в размере более 315 тысяч рублей», — указано в документе. Судебное дело будет рассмотрено в упрощенном порядке без вызова сторон.

В ответ на запрос URA.RU в мэрии города ответили, что земельный участок по адресу ул. Куйбышева, 68 по правилам землепользования и застройки Кургана относится к зоне делового, общественного и коммерческого значения, вид разрешенного использования — «благоустройство территории». «Согласно ст. 1102, п. 2 ст. 1105 Гражданского Кодекса РФ лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований, временно пользовалось чужим имуществом без намерения его приобрести, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования (неосновательное обогащение)», — отмечают в пресс-службе.

По словам мэрии, сумма взыскания в 315 тысяч рублей сформирована с расчетом на тот момент, когда арендатор земли прекратил пользование участком. В компании «Зауральский торговый дом» URА.RU ответили, что пока откажутся от комментариев по данной ситуации.

До этого URA.RU писало, что в 2020 году после жалоб курганцев и предпринимателей мэрия решила провести ремонт данной парковки, однако проведение работ затянулось из-за режима самоизоляций в период пандемии COVID-19. Позже, в февраля 2022 года, владельца ТЦ проиграли суд администрации: предприниматели посчитали незаконным запрет парковки возле Торгового дома. На месте парковки городские власти планирует построить сквер.