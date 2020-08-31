Курганские власти объяснили закрытие парковки возле ТЦ

В Кургане отремонтировали парковку, которая несколько месяцев стояла закрытой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Парковка в Кургане перед торговым центром ЦУМ была закрыта на ремонт в связи с жалобами горожан. Об этом URA.RU сообщили в мэрии в ответе на редакционный запрос.

«В связи с неудовлетворительным состоянием парковки и многочисленными обращениями жителей города и предпринимателей по этому поводу принято решение о проведении ремонта», — говорится в ответе пресс-службы администрации.

В мэрии пояснили, что парковка была перекрыта в начале лета, но ремонт затянулся в связи с угрозой распространения коронавируса. В мэрию поступали запросы от руководства ОАО «Зауральский торговый дом» о сроках проведения ремонта. «Режим самоизоляции повлиял на сроки и выполнение обязательств. Работы планируется завершить до 15 октября», — уточнили городские власти. Сейчас парковка перед ТЦ открыта, покупатели оставляют автомобили в привычном месте.

URA.RU ранее сообщало, что в Кургане перекрыта парковка перед ЦУМом. Знак и перекопанная дорога не позволяли покупателям припарковать автомобили. Причина могла быть в конфликте властей с владельцами торгового центра. По версии инсайдеров, власти хотели обязать ОАО «Зауральский торговый дом» убирать территорию возле филармонии, но предприниматели отказались. Тогда была закрыта парковка, принадлежащая городу.

Мэрия в ответе поясняет, что территорию перед филармонией убирает ООО «Астра-М». Компания делает это по муниципальному контракту, заключенному в начале года.