Индия и Китай примут участие в строительстве мегапроекта в ЯНАО

Губернатор Артюхов допустил, что арктическую станцию "Снежинка"построят при участии Индии и Китая

07 сентября 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Об этом Дмитрий Артюхов сообщил в рамках Восточного экономического форума Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов допустил, что строительство проекта арктической станции «Снежинка» может быть реализовано с участием Китая и Индии. На данный момент Московский физико-технический институт уже ведет переговоры с иностранными партнерами. «Это интересный стационар, который, я уверен, будет не только пользоваться спросом у российских ученых, молодых ученых и опытных уже исследователей, но и будет местом международного сотрудничества. Знаю, что „Физтех“, — он у нас отвечает за научную составляющую проекта, — здесь на площадке форума активно общается с иностранными партнерами, наши новые партнеры — это, в первую очередь, Китай, Индия. Я уверен, что они появятся в нашем проекте. Пока это интерес, который [есть] в ходе обмена информации о проекте, но никаких сомнений [в их участии], учитывая то, что у многих стран, даже южных стран — [например,] Индии, есть вектор арктических исследований, им нужны площадки, места, где специалисты, ученые обещаются. Уверен, что наш стационар станет именно таким», — приводит ТАСС слова Артюхова. Отмечается, что на начало сентября, проект проходит госэкспертизу, проектирование практически завершено. Также особенностью станции станет ее доступность. Туда смогут попасть все граждане. К площадке проложат автомобильную дорогу. Благодаря этому туда смогут приезжать студенты и гости. Ранее сообщалось, что международную научную станцию «Снежинка» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сравнил с МКС. Он считает, что «Снежинка» внесет значительный вклад в изучение Арктики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов допустил, что строительство проекта арктической станции «Снежинка» может быть реализовано с участием Китая и Индии. На данный момент Московский физико-технический институт уже ведет переговоры с иностранными партнерами. «Это интересный стационар, который, я уверен, будет не только пользоваться спросом у российских ученых, молодых ученых и опытных уже исследователей, но и будет местом международного сотрудничества. Знаю, что „Физтех“, — он у нас отвечает за научную составляющую проекта, — здесь на площадке форума активно общается с иностранными партнерами, наши новые партнеры — это, в первую очередь, Китай, Индия. Я уверен, что они появятся в нашем проекте. Пока это интерес, который [есть] в ходе обмена информации о проекте, но никаких сомнений [в их участии], учитывая то, что у многих стран, даже южных стран — [например,] Индии, есть вектор арктических исследований, им нужны площадки, места, где специалисты, ученые обещаются. Уверен, что наш стационар станет именно таким», — приводит ТАСС слова Артюхова. Отмечается, что на начало сентября, проект проходит госэкспертизу, проектирование практически завершено. Также особенностью станции станет ее доступность. Туда смогут попасть все граждане. К площадке проложат автомобильную дорогу. Благодаря этому туда смогут приезжать студенты и гости. Ранее сообщалось, что международную научную станцию «Снежинка» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сравнил с МКС. Он считает, что «Снежинка» внесет значительный вклад в изучение Арктики.