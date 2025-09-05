«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглая Тарасова просит не лишать ее свободы из-за наркотика

Актриса Аглая Тарасова, оказавшаяся в центре скандала, связанного с контрабандой запрещенных веществ, выразила раскаяние. Она попросила суд не лишать ее свободы.
«Я совершила большую ошибку, мне страшно, я раскаиваюсь», — сказала Тарасова на судебном заседании. Ее слова передает «Осторожно, новости». Актриса подчеркнула, что добровольно сдала свои паспорта и заявила, что не собирается покидать территорию России.
В своем обращении Тарасова рассказала, что регулярно навещает бабушку и дедушку, для которых эти встречи имеют большое значение. Также она подчеркнула, что у нее запланированы новые съемки. В ближайшее время она должна приступить к работе сразу в трех кинопроектах. Актриса просит назначить ей запрет определенных действий.
Ранее в московском аэропорту Домодедово Аглая Тарасова была задержана по подозрению в попытке ввоза на территорию России наркотического вещества — гашишного масла, скрытого внутри электронного устройства для курения. Артистка прибыла рейсом из Израиля. В отношении Тарасовой возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.