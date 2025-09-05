Зеленский встретился со сторонником Путина в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели переговоры в Ужгороде. О визите словацкой делегации сообщило издание Dennik N. Сам Фицо известен положительным отношением к России. Словацкий премьер неоднократно посещал Москву после начала СВО. Также Словакия — одна из европейских стран, которые закупают российскую нефть. Именно поставки нефти из РФ и стали центральной темой дискуссии.
«Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как некоторые европейские страны покупают ее тайно, обходными путями, потому что так дешевле», — уточнил Фицо. Его слова приводит государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.
Встреча была организована на фоне дискуссий внутри Евросоюза о поставках российской нефти и осложнений транзита энергоносителей через Украину. Как пояснил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Венгрия остается одной из немногих стран ЕС, которые продолжают открыто закупать российскую нефть.
Сийярто также подчеркнул, что критика со стороны отдельных членов ЕС выглядит лицемерной, поскольку те же страны продолжают импортировать российскую нефть через азиатские рынки. По его словам, ранее Евросоюз отказал Будапешту в расширении пропускной способности трубопроводов на юго-востоке Европы, а Хорватия увеличила транзитные тарифы в пять раз относительно прежнего уровня.
В августе этого года Украина дважды атаковала инфраструктуру нефтепровода «Дружба» на территории России. После ударов поставки нефти в Венгрию и Словакию были временно приостановлены до завершения ремонта. Обе страны потребовали от Киева прекратить подобные действия и напомнили Еврокомиссии о взятых на себя обязательствах по обеспечению энергетической безопасности. 28 августа транспортировка российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию была возобновлена.
