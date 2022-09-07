Путин поделился подробностями о начале спецоперации

Путин: начав спецоперацию, Россия ответила противнику

Россия исполняет свой долг, проводя специальную операцию на Украине, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Решение о проведении спецоперации на Украине — это зеркальный ответ страны на действия потенциального противника. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По мнению лидера, Россия не могла оставить восьмилетний геноцид киевских властей безнаказанным.

«Главное — укрепление нашего суверенитета. Мы ничего не начали с военных действий. Мы пытаемся только закончить. Те, кто не хотел норм мирного развития, подвергал геноциду людей в течении восьми лет. Россия приняла решение после многократных попыток решить конфликт мирным путем, решила ответить зеркально, как действовал наш потенциальный противник, мы сделали это сознательно, это наш долг и мы исполним его до конца», — сказал Путин.