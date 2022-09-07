Путин поделился подробностями о начале спецоперации

Путин: начав спецоперацию, Россия ответила противнику
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Россия исполняет свой долг, проводя специальную операцию на Украине, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение о проведении спецоперации на Украине — это зеркальный ответ страны на действия потенциального противника. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По мнению лидера, Россия не могла оставить восьмилетний геноцид киевских властей безнаказанным.

«Главное — укрепление нашего суверенитета. Мы ничего не начали с военных действий. Мы пытаемся только закончить. Те, кто не хотел норм мирного развития, подвергал геноциду людей в течении восьми лет. Россия приняла решение после многократных попыток решить конфликт мирным путем, решила ответить зеркально, как действовал наш потенциальный противник, мы сделали это сознательно, это наш долг и мы исполним его до конца», — сказал Путин.

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Решение о проведении спецоперации на Украине — это зеркальный ответ страны на действия потенциального противника. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). По мнению лидера, Россия не могла оставить восьмилетний геноцид киевских властей безнаказанным. «Главное — укрепление нашего суверенитета. Мы ничего не начали с военных действий. Мы пытаемся только закончить. Те, кто не хотел норм мирного развития, подвергал геноциду людей в течении восьми лет. Россия приняла решение после многократных попыток решить конфликт мирным путем, решила ответить зеркально, как действовал наш потенциальный противник, мы сделали это сознательно, это наш долг и мы исполним его до конца», — сказал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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