Правительство утвердило новый вид льготной ипотеки

Премьер-министр Мишустин утвердил в стране промышленную ипотеку

В России утвержден новый вид ипотеки — промышленная Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ утвердило новый вид ипотеки — промышленная. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен», — отметил Михаил Мишустин. На официальном сайте правительства страны уточняется, что кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. При этом для технологических компаний ставка будет составлять 3% годовых. А максимальная сумму кредита, которую можно будет взять, — 500 млн рублей. Постановление о запуске программы нового вида ипотеки Мишустин подписал 5 сентября.

Ранее URA.RU писало, что запуск программы промышленной ипотеки в РФ был одной из ключевых инициатив партии «Новые люди». В итоге она была предложена Мишустину.