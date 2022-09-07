Правительство утвердило новый вид льготной ипотеки

Премьер-министр Мишустин утвердил в стране промышленную ипотеку
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Дом Правительства РФ. Москва, белый дом, дом правительства рф
В России утвержден новый вид ипотеки — промышленная Фото:

Правительство РФ утвердило новый вид ипотеки — промышленная. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен», — отметил Михаил Мишустин. На официальном сайте правительства страны уточняется, что кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. При этом для технологических компаний ставка будет составлять 3% годовых. А максимальная сумму кредита, которую можно будет взять, — 500 млн рублей. Постановление о запуске программы нового вида ипотеки Мишустин подписал 5 сентября.

Ранее URA.RU писало, что запуск программы промышленной ипотеки в РФ был одной из ключевых инициатив партии «Новые люди». В итоге она была предложена Мишустину.

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Правительство РФ утвердило новый вид ипотеки — промышленная. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен», — отметил Михаил Мишустин. На официальном сайте правительства страны уточняется, что кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. При этом для технологических компаний ставка будет составлять 3% годовых. А максимальная сумму кредита, которую можно будет взять, — 500 млн рублей. Постановление о запуске программы нового вида ипотеки Мишустин подписал 5 сентября. Ранее URA.RU писало, что запуск программы промышленной ипотеки в РФ был одной из ключевых инициатив партии «Новые люди». В итоге она была предложена Мишустину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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