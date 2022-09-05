Кабмин РФ запустил новый вид ипотеки по инициативе «Новых людей»

Лидер "Новых людей" Нечаев сообщил, что программа жилищной ипотеки запущена по инициативе его партии

05 сентября 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев рассказал о том, что идею его партии поддержали в федеральном правительстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Запуск программы промышленной ипотеки в РФ, о котором заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, был одной из ключевых инициатив партии «Новые люди». Именно эта политическая сила предложила федеральному кабмину ввести данную программу поддержки производителей, подтвердил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. «Ранее в ходе встречи с Михаилом Мишустиным, мы предложили ввести данный механизм поддержки предпринимателей. Идея была поддержана, о том, что промышленная ипотека для бизнеса будет введена, говорил и президент РФ Владимир Путин в выступлении на Петербургском экономическом форуме. Какое-то время проходили согласования с различными инстанциями и ведомствами, готовилось само постановление, но вот теперь правительство официально заявило о том, что программа промышленной ипотеки будет запущена», — рассказал Нечаев в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге. По словам лидера «Новых людей», промышленная ипотека будет стимулировать бизнес развиваться гораздо больше, чем различные штрафы. В рамках программы промышленной ипотеки предприятия смогут брать кредиты на покупку производственных площадей. Максимальный объем льготного займа по промышленной ипотеке составит 500 млн рублей. Глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что кредиты будут выдавать на срок до семи лет по ставке 5%. Для инновационных технологических компаний ставка составит 3%. Отбор участников пройдет в четвертом квартале. Власти рассчитывают, что программа ускорит запуск производства порядка 2 тысяч видов сырья, материалов и комплектующих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запуск программы промышленной ипотеки в РФ, о котором заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, был одной из ключевых инициатив партии «Новые люди». Именно эта политическая сила предложила федеральному кабмину ввести данную программу поддержки производителей, подтвердил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. «Ранее в ходе встречи с Михаилом Мишустиным, мы предложили ввести данный механизм поддержки предпринимателей. Идея была поддержана, о том, что промышленная ипотека для бизнеса будет введена, говорил и президент РФ Владимир Путин в выступлении на Петербургском экономическом форуме. Какое-то время проходили согласования с различными инстанциями и ведомствами, готовилось само постановление, но вот теперь правительство официально заявило о том, что программа промышленной ипотеки будет запущена», — рассказал Нечаев в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге. По словам лидера «Новых людей», промышленная ипотека будет стимулировать бизнес развиваться гораздо больше, чем различные штрафы. В рамках программы промышленной ипотеки предприятия смогут брать кредиты на покупку производственных площадей. Максимальный объем льготного займа по промышленной ипотеке составит 500 млн рублей. Глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что кредиты будут выдавать на срок до семи лет по ставке 5%. Для инновационных технологических компаний ставка составит 3%. Отбор участников пройдет в четвертом квартале. Власти рассчитывают, что программа ускорит запуск производства порядка 2 тысяч видов сырья, материалов и комплектующих.