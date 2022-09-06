Пермские власти потратят миллионы на дом на колесах ради туристов

Мобильный центр будет предназначен для информирования туристов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр развития туризма» объявило конкурс на изготовление и поставку мобильного туристско-информационного центра. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,5 миллионов рублей, сообщается в конкурсной документации. Она опубликована на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

«Предмет закупки — изготовление прицепа (мобильный туристско-информационный центр). Общая площадь — 20 кв. м. (до 10 сотрудников). Оборудование — световые объемные лайтбоксы с надписью „Пермь Великая“, установленные на металлическом каркасе для рекламной конструкции. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,5 млн рублей», — указано в техзадании к госзакупке.

В документе также уточняется, что внутри прицепа должны находиться диван, столешница, сувенирные витрины и туалетная комната. Прием заявок ведется до 14 сентября, итоги аукциона подведут 16 сентября. По условиям конкурса, подрядчик должен изготовить и поставить прицеп заказчику до конца текущего года, а также самостоятельно зарегистрировать его в ГИБДД.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти рассчитывают на приезд в регион в 2023 году до одного миллиона туристов. Внушительное увеличение турпотока прогнозируют в связи с празднованием 300-летия Перми.