Пермские министры вошли в президентский кадровый резерв

Семь министров Пермского края попали в список федерального кадрового резерва высшего уровня

07 сентября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Ряд пермских министров на особом счету в Кремле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Члены правительства Пермского края вошли в список чиновников, включенных в федеральный резерв управленческих кадров. Семь министров в реестре стоят в разделе «Высший уровень резерва», то есть это представители президентского резерва и высшего уровня федерального резерва, говорится на официальном портале госслужбы. В список вошли вице-премьер Андрей Алякринский, министры ЖКХ Артем Балахнин, экономического развития и инвестиций Эдуард Соснин, агропромышленного комплекса Павел Носков, социального развития Павел Фокин, физкультуры и спорта Татьяна Чеснокова, информационного развития и связи Петр Шиловских. Также в разделе «Базовый уровень» значатся глава пермского УФАС Александр Плаксин, первый замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов, замминистра строительства Дмитрий Соловов. Еще пять чиновников ниже рангом вошли в раздел резерва «Перспективный уровень». Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов ранее отмечал, что чиновники, попавшие резерв высшего уровня, находятся на особом счету. «Это не значит, что его обязательно назначат губернатором или другим руководителем высокого уровня, но при назначении губернаторов, скорее всего воспользуются человеком из данного списка», — считает Климанов.

Члены правительства Пермского края вошли в список чиновников, включенных в федеральный резерв управленческих кадров. Семь министров в реестре стоят в разделе «Высший уровень резерва», то есть это представители президентского резерва и высшего уровня федерального резерва, говорится на официальном портале госслужбы. В список вошли вице-премьер Андрей Алякринский, министры ЖКХ Артем Балахнин, экономического развития и инвестиций Эдуард Соснин, агропромышленного комплекса Павел Носков, социального развития Павел Фокин, физкультуры и спорта Татьяна Чеснокова, информационного развития и связи Петр Шиловских. Также в разделе «Базовый уровень» значатся глава пермского УФАС Александр Плаксин, первый замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов, замминистра строительства Дмитрий Соловов. Еще пять чиновников ниже рангом вошли в раздел резерва «Перспективный уровень». Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов ранее отмечал, что чиновники, попавшие резерв высшего уровня, находятся на особом счету. «Это не значит, что его обязательно назначат губернатором или другим руководителем высокого уровня, но при назначении губернаторов, скорее всего воспользуются человеком из данного списка», — считает Климанов.