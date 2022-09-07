В Москве стартовал международный фестиваль экстремальных видов спорта

В Москве с 7 по 11 сентября проходит международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour Фото: пресс-служба Федерации скейтбординга России

С 7 по 11 сентября в Москве проходит международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации скейтбординга России.

«Мы убеждены, что в сегодняшних условиях беспрецедентного давления на российский спорт, реализация такого международного масштабного мультиспортивного мероприятия подчеркнет роль России как одного из мировых центров экстремальных видов спорта, а также покажет высокие организационные возможности нашей страны и ее открытость для атлетов со всего мира», — пояснил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. Его слова приводит пресс-служба Федерации.

Всего в фестивале принимают участие 5 тысяч участников из 25 стран мира и 30 регионов России. Они будут соревноваться в 7 дисциплинах в 4 олимпийских и неолимпийских видах спорта: скейтбординг, (дисциплина «улица»), самокатный спорт («улица» и «Big air»), роллер-спорт («фристайл», «полумарафон», «масс-старт») и лонгбординг («танцы»).

Важной частью данного проекта стал Второй международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур, который стартовал 5 сентября при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Кроме того, 10 и 11 сентября пройдут финальные соревнования сильнейших участников.

С расписанием мероприятия можно ознакомиться здесь . Вход на фестиваль бесплатный.

Пресс-служба Федерации скейтбординга России

Пресс-служба Федерации скейтбординга России