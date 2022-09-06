06 сентября 2022

Глава ХМАО назвала ключевой вызов в нефтяной отрасли из-за санкций

Губернатор ХМАО призвала к импортозамещению в нефтесервисе из-за западных санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова высказалась об импортозамещении в нефтесервисе Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала важнейшей задачей в условиях санкционного давления Запада — обеспечить импортозамещение в нефтесервисной отрасли. Об этом глава региона заявила в рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке. Ее комментарий на этот счет опубликован в личном telegram-канале.

Губернатор Югры рассказывала о сотрудничестве с регионами Дальнего Востока и упомянула, что одним из приоритетных направлений является как раз отрасль нефтесервиса. «С Приморским краем и Хабаровским краем у нас есть взаимные интересы, связанные с развитием отдельных отраслей промышленности. Прежде всего, то, что имеет отношение к нефтегазосервису: производство оборудования, новые технологии. Совершенно очевидно, что конкуренция на этом поле усиливается, потому что рынок сужается с учетом того, что РФ выдворяют с него. У нас супермотивация заниматься этими вопросами самостоятельно. Это то, что у нас всегда получается», — считает губернатор Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО после возвращения из Владивостока готовится ко встрече с основателем компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекпером. Предполагается, что она может состояться в Когалыме, в конце недели.

Страны Запада ввели масштабные санкции против России после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничения западных стран оказали негативное влияние на экономики западных стран: ЕС и США столкнулись с энергетическим кризисом и сильной инфляцией.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала важнейшей задачей в условиях санкционного давления Запада — обеспечить импортозамещение в нефтесервисной отрасли. Об этом глава региона заявила в рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке. Ее комментарий на этот счет опубликован в личном telegram-канале. Губернатор Югры рассказывала о сотрудничестве с регионами Дальнего Востока и упомянула, что одним из приоритетных направлений является как раз отрасль нефтесервиса. «С Приморским краем и Хабаровским краем у нас есть взаимные интересы, связанные с развитием отдельных отраслей промышленности. Прежде всего, то, что имеет отношение к нефтегазосервису: производство оборудования, новые технологии. Совершенно очевидно, что конкуренция на этом поле усиливается, потому что рынок сужается с учетом того, что РФ выдворяют с него. У нас супермотивация заниматься этими вопросами самостоятельно. Это то, что у нас всегда получается», — считает губернатор Югры. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО после возвращения из Владивостока готовится ко встрече с основателем компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекпером. Предполагается, что она может состояться в Когалыме, в конце недели. Страны Запада ввели масштабные санкции против России после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничения западных стран оказали негативное влияние на экономики западных стран: ЕС и США столкнулись с энергетическим кризисом и сильной инфляцией.
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