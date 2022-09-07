Президент РФ Владимир Путин раскритиковал МИД РФ за ответные санкции. Об этом он заявил во время Восточного экономического форума (ВЭФ).
«МИД у нас отвечает зеркально на санкции. Мы плюнули, нам нужно плюнуть в ответ. Не нужно ничего делать, что противоречит нашим интересам. [Ограничили выдачу россиян, мы тоже ограничим.] Чего ограничивать то их? Да пускай приезжают и работают», — подчеркнул президент страны. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Ранее URA.RU писало, что Путин ответил Западу на обвинения в использовании энергетического оружия. По его словам, Россия выполняет свои обязательства, поставляя партнерам необходимое количества энергоносителей.
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