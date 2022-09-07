Путин раскритиковал МИД РФ за ответные санкции

07 сентября 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин раскритиковал МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин раскритиковал МИД РФ за ответные санкции. Об этом он заявил во время Восточного экономического форума (ВЭФ). «МИД у нас отвечает зеркально на санкции. Мы плюнули, нам нужно плюнуть в ответ. Не нужно ничего делать, что противоречит нашим интересам. [Ограничили выдачу россиян, мы тоже ограничим.] Чего ограничивать то их? Да пускай приезжают и работают», — подчеркнул президент страны. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Ранее URA.RU писало, что Путин ответил Западу на обвинения в использовании энергетического оружия. По его словам, Россия выполняет свои обязательства, поставляя партнерам необходимое количества энергоносителей.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал МИД РФ за ответные санкции. Об этом он заявил во время Восточного экономического форума (ВЭФ). «МИД у нас отвечает зеркально на санкции. Мы плюнули, нам нужно плюнуть в ответ. Не нужно ничего делать, что противоречит нашим интересам. [Ограничили выдачу россиян, мы тоже ограничим.] Чего ограничивать то их? Да пускай приезжают и работают», — подчеркнул президент страны. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Ранее URA.RU писало, что Путин ответил Западу на обвинения в использовании энергетического оружия. По его словам, Россия выполняет свои обязательства, поставляя партнерам необходимое количества энергоносителей.