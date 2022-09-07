Путин ответил Западу фразой из сказки

Путин шуткой про замерзший хвост пригрозил оставить Евросоюз без энергии
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир, вэф 2022
Владимир Путин пригрозил Западу Фото:

Если Запад продолжит сдерживать Россию, то она перестанет поставлять газ. И это заставит «замерзнуть их хвост». Такой фразой из сказки президент РФ Владимир Путин ответил на угрозы Запада. Свой ответ он озвучил во время Восточного экономического форума.

«Ни газ поставлять не будем, ни уголь, ничего поставлять не будем (если будут пытаться сдерживать Россию — прим. ред.). Те, кто нам что-то навязывают (Запад), не в том положении сейчас находятся. Пусть одумаются. Нам останется только одно, как в сказке: мерзни, мерзни, волчий хвост», — пояснил президент страны. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

Данная фраза из сказки «Лиса-и волк». По сюжету лиса обманула волка, заставив его хвост примерзнуть к проруби.

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Если Запад продолжит сдерживать Россию, то она перестанет поставлять газ. И это заставит «замерзнуть их хвост». Такой фразой из сказки президент РФ Владимир Путин ответил на угрозы Запада. Свой ответ он озвучил во время Восточного экономического форума. «Ни газ поставлять не будем, ни уголь, ничего поставлять не будем (если будут пытаться сдерживать Россию — прим. ред.). Те, кто нам что-то навязывают (Запад), не в том положении сейчас находятся. Пусть одумаются. Нам останется только одно, как в сказке: мерзни, мерзни, волчий хвост», — пояснил президент страны. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Данная фраза из сказки «Лиса-и волк». По сюжету лиса обманула волка, заставив его хвост примерзнуть к проруби.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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