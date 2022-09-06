06 сентября 2022

Челябинскому бизнесмену запретили строить магазин среди садов

Челябинскому бизнесмену запретили строить магазин в Курчатовском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, дача, облепиха, дачный участок, сад
Площадь земельного участка «под магазин» составляет 449 квадратных метров Фото:

Власти запретили бизнесмену Валентину Бобину строить магазин в садовом товариществе «Слава» в Курчатовском районе Челябинска. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (рынки) в зоне сохраняемых коллективных садов Бобину Валентину Павловичу. Объект расположен по адресу СНТ „Слава“, квартал 0, участок № 13 в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в распоряжении.

Бизнесмен Бобин вынес на публичные слушания, состоявшиеся в Доме архитектора, вопрос о строительстве на своем садовом участке магазина, площадью 449 квадратных метров. Проект отклонили. Как было указано в документации, участок, предоставленный садоводческому некоммерческому объединению граждан, предназначен для дачи, а не для рыночной деятельности.

Согласно сервису СБИС, Валентин Бобин осуществляет 13 видов деятельности, в числе которых торговля пищевыми продуктами, табачными изделиями, деятельность, связанная с автомобильным грузовым транспортом.

Раннее мэрия Челябинска разрешила индивидуальному предпринимателю Алексею Докучаеву строить трехэтажный особняк у Колхозного рынка. Здание будет возведено сразу на трех земельных участках площадью 1600 квадратных метров.

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Власти запретили бизнесмену Валентину Бобину строить магазин в садовом товариществе «Слава» в Курчатовском районе Челябинска. Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (рынки) в зоне сохраняемых коллективных садов Бобину Валентину Павловичу. Объект расположен по адресу СНТ „Слава“, квартал 0, участок № 13 в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в распоряжении. Бизнесмен Бобин вынес на публичные слушания, состоявшиеся в Доме архитектора, вопрос о строительстве на своем садовом участке магазина, площадью 449 квадратных метров. Проект отклонили. Как было указано в документации, участок, предоставленный садоводческому некоммерческому объединению граждан, предназначен для дачи, а не для рыночной деятельности. Согласно сервису СБИС, Валентин Бобин осуществляет 13 видов деятельности, в числе которых торговля пищевыми продуктами, табачными изделиями, деятельность, связанная с автомобильным грузовым транспортом. Раннее мэрия Челябинска разрешила индивидуальному предпринимателю Алексею Докучаеву строить трехэтажный особняк у Колхозного рынка. Здание будет возведено сразу на трех земельных участках площадью 1600 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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