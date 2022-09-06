Челябинскому бизнесмену запретили строить магазин среди садов

Власти запретили бизнесмену Валентину Бобину строить магазин в садовом товариществе «Слава» в Курчатовском районе Челябинска. Информация об этом размещена на сайте мэрии.
«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (рынки) в зоне сохраняемых коллективных садов Бобину Валентину Павловичу. Объект расположен по адресу СНТ „Слава“, квартал 0, участок № 13 в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в распоряжении.
Бизнесмен Бобин вынес на публичные слушания, состоявшиеся в Доме архитектора, вопрос о строительстве на своем садовом участке магазина, площадью 449 квадратных метров. Проект отклонили. Как было указано в документации, участок, предоставленный садоводческому некоммерческому объединению граждан, предназначен для дачи, а не для рыночной деятельности.
Согласно сервису СБИС, Валентин Бобин осуществляет 13 видов деятельности, в числе которых торговля пищевыми продуктами, табачными изделиями, деятельность, связанная с автомобильным грузовым транспортом.
Раннее мэрия Челябинска разрешила индивидуальному предпринимателю Алексею Докучаеву строить трехэтажный особняк у Колхозного рынка. Здание будет возведено сразу на трех земельных участках площадью 1600 квадратных метров.
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