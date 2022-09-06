Власти ХМАО договорились об использовании новых технологий «ГЛОНАСС»

Губернатор ХМАО подписала соглашение о сотрудничестве с главой "ГЛОНАСС"

Власти ХМАО собираются активно использовать технологии «ГЛОНАСС» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский подписали меморандум о сотрудничестве. Его подписание состоялось на площадке Восточного экономического форума, сообщается на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«В соответствии с соглашением стороны договорились о внедрении и применении современных навигационно-информационных и телекоммуникационных решений, использующих технологии ГЛОНАСС, в областях транспорта, включая пассажирские перевозки, перевозку опасных грузов, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, в иных социально значимых отраслях», — указано на сайте югорских властей. В рамках соглашения югорские власти также собираются применять наработки системы ГЛОНАСС при взаимодействии с экстренными оперативными службами.

Генеральный директор IT-компании после подписания меморандума заявил о больших перспективах сотрудничества в Югре. «Наша совместная работа повысит безопасность и защищенность всех видов перевозок, включая общественный транспорт и сопровождение туристических групп, а также создаст условия для появления уникальных цифровых проектов, отвечающих задаче развития всех отраслей экономики Югры», — пояснил Милашевский.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры в рамках Восточного экономического форума обозначила ключевые вызовы для нефтяной отрасли в условиях санкций. В первую очередь, речь идет об импортозамещении в нефтесервисе.