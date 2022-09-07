Соратник Трутнева напугал студентов новой эпидемией

Заместитель полпреда на Дальнем Востоке Григорий Куранов предрек появление вируса бесплодия

07 сентября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Англосаксы могут запустить эпидемию бесплодия, считает Григорий Куранов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В ближайшее время мир может накрыть эпидемия бесплодия. Об этом заявил на Дальневосточном экономическом форуме заместитель полпреда президента на Дальнем Востоке, бывший глава администрации губернатора Пермского края Григорий Куранов, выступая перед школьниками и студентами. Видео выступления опубликовал telegram-канал «Расстрига». Такое предположение Куранов сделал на основании теории «золотого миллиарда». Куранов считается членом команды вице-премьера РФ Юрия Трутнева. «Часть зарубежных ученых, англосаксов, посчитали, что для того, чтобы жить нормально, спокойно, на земле должно быть не более миллиарда людей. Тот самый „золотой миллиард“. Что нужно сделать, чтобы на земле остался миллиард? Ввести иную систему ценностей. А сократить население как? Это искусственные войны, это искусственные эпидемии, это внедрение базовой ценности „нафиг вам семья, семья может быть однополая, детей не надо и чайлдфри“. И вот следующий шаг, который будет после эпидемии, думаем, будет какая-то искусственная эпидемия бесплодия», — заявил Куранов. Он пояснил, что из миллиарда 200 млн будут элитой, а остальные 800 млн человек — обслуживающим персоналом. В России, по подсчетам «этих товарищей», должно остаться 50 млн человек из примерно 150 млн. «То есть каждый третий должен уйти в мир иной. 50 миллионов будет достаточно для добычи тех полезных ископаемых, которые у нас остались в огромном объеме, для работы на вредных производствах, — это все должно у нас в стране остаться. А продукты, способствующие высокому уровню жизни, пойдут туда, где будут проживать 200 млн из того „золотого миллиарда“», — заключил Куранов. Получить комментарий у Григория Куранова не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента URA.RU по известному редакции номеру телефона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшее время мир может накрыть эпидемия бесплодия. Об этом заявил на Дальневосточном экономическом форуме заместитель полпреда президента на Дальнем Востоке, бывший глава администрации губернатора Пермского края Григорий Куранов, выступая перед школьниками и студентами. Видео выступления опубликовал telegram-канал «Расстрига». Такое предположение Куранов сделал на основании теории «золотого миллиарда». Куранов считается членом команды вице-премьера РФ Юрия Трутнева. «Часть зарубежных ученых, англосаксов, посчитали, что для того, чтобы жить нормально, спокойно, на земле должно быть не более миллиарда людей. Тот самый „золотой миллиард“. Что нужно сделать, чтобы на земле остался миллиард? Ввести иную систему ценностей. А сократить население как? Это искусственные войны, это искусственные эпидемии, это внедрение базовой ценности „нафиг вам семья, семья может быть однополая, детей не надо и чайлдфри“. И вот следующий шаг, который будет после эпидемии, думаем, будет какая-то искусственная эпидемия бесплодия», — заявил Куранов. Он пояснил, что из миллиарда 200 млн будут элитой, а остальные 800 млн человек — обслуживающим персоналом. В России, по подсчетам «этих товарищей», должно остаться 50 млн человек из примерно 150 млн. «То есть каждый третий должен уйти в мир иной. 50 миллионов будет достаточно для добычи тех полезных ископаемых, которые у нас остались в огромном объеме, для работы на вредных производствах, — это все должно у нас в стране остаться. А продукты, способствующие высокому уровню жизни, пойдут туда, где будут проживать 200 млн из того „золотого миллиарда“», — заключил Куранов. Получить комментарий у Григория Куранова не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента URA.RU по известному редакции номеру телефона.