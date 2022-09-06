В курганском ГУ МЧС объяснили резонансное увольнение сотрудника

В курганском ГУ МЧС после проверки уволили сотрудника за нарушение служебной дисциплины

В курганском ГУ МЧС раскрыли подробности увольнения обратившегося в суд сотрудника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудника шадринского подразделения ГУ МЧС России по Курганской области Наири Мардяна уволили из-за грубого нарушения служебной дисциплины. Об этом URA.RU сообщили в управлении в ответе на редакционный запрос.

«Основанием для увольнения Мардяна Н.А. послужил установленный в ходе служебной проверки факт грубого нарушения служебной дисциплины», — говорится в документе, подписанном и. о. начальника ГУ Сергеем Коровиным. В качестве обоснования приводится зафиксированный факт отсутствия на службе «без уважительных причин более четырех часов подряд в течение установленного служебного времени». Мужчина утверждал, что был на больничном и позже выслал больничный лист.

Также в управлении сообщили, что в случае болезни листки нетрудоспособности сотрудники управления могут получить в медицинской организации государственной или муниципальной системы здравоохранения согласно федеральному закону. Больничные листы сотрудники должны предоставлять в течение трех дней после окончания периода нетрудоспособности.

Адвокат уволенного сотрудника подтверждает, что ее подопечный предоставил в управление больничный из коммерческой поликлиники. При этом она отмечает, что лишь в текущем году «коммерческий больничный» расценили как прогул, хотя ранее принимали больничные из данного учреждения у ее клиента и его коллег без каких-либо претензий.

Ранее URA.RU сообщало, что уволенный сотрудник подал в суд на курганское управление МЧС. При этом мужчина утверждал, что находился на больничном, когда получил приказ об увольнении.