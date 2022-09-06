Глава Ассоциации технопарков поможет курганским чиновникам выполнить поручение Путина

Глава Ассоциации технопарков Андрей Шпиленко и губернатор Вадим Шумков подписали соглашение

Курганское правительство будет сотрудничать с федеральной Ассоциацией кластеров и технопарков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко поможет правительству Курганской области выполнить поручение президента Владимира Путина по созданию промышленных кластеров в регионе и предоставлению льгот бизнесу. Договоренность об этом закреплена в соглашении между структурой и региональным правительством, передает корреспондент URA.RU.

«Мы совместно с правительством Курганской области, профильным департаментом проведем работу по формированию промышленных кластеров. Президент России Владимир Путин поставил задачу по их перезагрузке. Новые меры поддержки должны заработать с начала следующего года. У нас осталось несколько месяцев, чтобы провести экспертную работу, описать основные отрасли и дать возможность бизнесу воспользоваться предусмотренными льготами», — заявил Шпиленко после подписания соглашения. Потенциальными промышленными кластерами могут стать автомобильный, строительный, машиностроительный и арматурный.

Ранее URA.RU писало, что Шпиленко 7 сентября прибыл в Курганскую область с рабочим визитом. Вместе с главой региона он посетил промышленную выставку. Также гость из Москвы рассказал, чем его удивил Курган. Также он собирается посетить индустриальные парки Курганской области.

Во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент поручил выдавать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых производителям в российских промышленных кластерах. Путин также заявил, что в кластерах должны быть низкий уровень постоянных налогов, в том числе страховых взносов, поддержка производства на старте.