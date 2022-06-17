Путин вмешался в дискуссию о приоритетах для экономики

Президент консолидировал позиции ЦБ и Минэкономразвития

17 июня 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин слышит и понимает аргументы ЦБ, Минфина и Минэка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин заочно вмешался в дискуссию о балансе между инфляцией и смягчением монетарной политики, которую между собой вели главы ЦБ и Минэкономразвития Эльвира Набиуллина и Максим Решетников, сообщили URA.RU эксперты. Президент согласился с аргументами ЦБ о риске роста цен, но одновременно поддержал меры по стимулированию экономического роста, за которые выступал Минэк. Позиции разных ведомств удалось консолидировать помощнику президента Максиму Орешкину, говорят источники агентства. Тему инфляции в России президент поднял одной из первых в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «После пика в 17,8% сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Многовато, конечно. 16,7% — большая инфляция. Мы должны с этим работать и, уверен, добьемся положительного результата. Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. 4% — такая цель остается», — сказал глава государства. Позиции ЦБ, Минфина и Минэка удалось консолидировать помощнику президента Максиму Орешкину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тем самым Владимир Путин повторил тезисы Набиуллиной, которые она озвучивала в ходе дискуссий на ПМЭФ и ранее. При этом отчеты Минэка о продолжающейся пятую неделю подряд дефляция и опасения Решетникова по поводу сползания страны в дефляционную спираль тоже нашли отражение в выступлении президента. «За прошедшие месяцы инфляция 0,17%, то есть она стремится к нулю. И в этом смысле мы, конечно, должны думать о дефляции», — сказал он. Кроме того, Путин поддержал меры правительства по стимулированию экономики льготными кредитами, против чего открыто высказывались в Центробанке. В частности, президент объявил о решении снизить ставку по программе льготной ипотеки на новостройки с 9% до 7%, и предложил запустить в РФ промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых на покупку готовых площадей для производства. Разницу между ставками по льготным программам и рыночным кредитам правительство оплачивает из госрезервов с целью поддержать спрос, в данном случае — на металл, стройматериалы и услуги строительных компаний. Кроме того, президент поручил выдавать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых производителям в российских промышленных кластерах. «Проговорили все эти вопросы, в том числе, и с нашим экономическим блоком: все согласны, будем делать», — отметил глава государства. Аргументы Эльвира Набиуллиной и Антона Силуанова нашли отражение в речь президента на ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объясняя решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после заседания совета директоров Центробанка 10 июня, Набиуллина говорила, что субсидирование кредитов правительством снижает эффект от действий регулятора и ухудшает условия по займам для остальных участников рынка. «Эти меры могут быть уместны как антикризисные. Из-за этого нам приходится держать выше ключевую ставку, это означает более высокие ставки по кредитам для остальных заемщиков», — заявила она. Подводя итоги работы органов власти в кризисный период, Путин заявил, что уже «в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности должен смещаться от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного банковского кредитования». После этого президент отозвался на прозвучавший 16 июня тезис главы Минфина Антона Силуанова о «жизни по средствам» как главном принципе бюджетной политики РФ. «Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали — остается», — подтвердил глава государства. Президент услышал опасения Максима Решетникова по поводу сползания России в дефляционную спираль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Речь Путина на ПМЭФ разительно отличалась от выступлений прошлых лет акцентом на конкретные меры государственной поддержки российской экономики и была направлена скорее на российскую аудиторию, чем на международную, рассказал URA.RU источник, близкий к правительству. «То, как много было конкретики в речи президента, показывает, что государственное участие в экономике как подход к решению новых задач явно побеждает. Здесь видна рука помощника президента Максима Орешкина, который консолидировал позиции ЦБ, Минфина и Минэка, и фактически собрал целую экономическую программу. Сам Орешкин при этом прибавил в политическом весе», — рассказал собеседник агентства. Предшествовавшая выступлению президента дискуссия между Минэком, ЦБ и Минфином объясняется разными подходами к оценке работы этих ведомств, говорит руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Для ЦБ и Минфина важно избегать рисков, а Минэкономразвитию нужно добиваться показателей экономического роста. Надзор и бюджет — это скорее про стабильность и надежность, а не про развитие. Когда ситуация начала быстро меняться, Набиуллина поставила высокой ставкой банковскую систему на паузу, а для Решетникова такая заморозка — это работа вхолостую из-за перебоев с финансированием. К тому же с него никто не снимал обязательства по нацпроектам. Отсюда и разногласия», — объяснил эксперт. Владимир Путин согласен с тезисом Антона Силуанова о том, что жить надо по средствам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент хорошо знает аргументы всех трех ведомств, поскольку уделяет экономической повестке много времени, отметил Кирьян. «Я думаю, что хотя Путин поддерживает принцип бюджетной стабильности, он разделяет и точку зрения о необходимости опереться на частную инициативу. Это то, о чем говорит Решетников. Но это не значит, что президент солидаризовался только с какой-то одной позицией», — добавил он. Путин слышит и понимает логику всех трех ведомств и в своем выступлении на ПМЭФ эту логику консолидировал, подтвердил URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Что касается высказываний Силуанова, то политика адекватных доходам расходов всегда характеризовала Владимира Путина, и нет ничего удивительного в поддержке тезиса „жить по средствам“, то есть принципа бюджетной и финансовой стабильности. При этом президент понимает ситуацию комплексно и видит риски, в том числе риск дефляции, о котором говорит Решетников. Это риск остановки спроса и экономического роста, другими словами. Этот аргумент тоже учитывается, как аргументы глав двух других ведомств», — сказал Орлов. Статья по теме Минфин и ЦБ дискутируют с Минэком о приоритетах для экономики Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, которого называют главным политтехнологом избирательного штаба «Единой России», выразил в беседе с URA.RU уверенность, что Путин доволен работой ЦБ, Минфина и Минэка и не считает разногласия между ними проблемой. «Судя по тому, что сказал президент в своей речи и в ответах на вопросы на ПМЭФ, он доволен работой экономического блока, включая Центробанк. Сегодня все три ведомства получили положительную оценку, потому мы и услышали тезисы их руководителей», — заключил эксперт. 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Владимир Путин заочно вмешался в дискуссию о балансе между инфляцией и смягчением монетарной политики, которую между собой вели главы ЦБ и Минэкономразвития Эльвира Набиуллина и Максим Решетников, сообщили URA.RU эксперты. Президент согласился с аргументами ЦБ о риске роста цен, но одновременно поддержал меры по стимулированию экономического роста, за которые выступал Минэк. Позиции разных ведомств удалось консолидировать помощнику президента Максиму Орешкину, говорят источники агентства. Тему инфляции в России президент поднял одной из первых в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «После пика в 17,8% сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Многовато, конечно. 16,7% — большая инфляция. Мы должны с этим работать и, уверен, добьемся положительного результата. Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. 4% — такая цель остается», — сказал глава государства. Тем самым Владимир Путин повторил тезисы Набиуллиной, которые она озвучивала в ходе дискуссий на ПМЭФ и ранее. При этом отчеты Минэка о продолжающейся пятую неделю подряд дефляция и опасения Решетникова по поводу сползания страны в дефляционную спираль тоже нашли отражение в выступлении президента. «За прошедшие месяцы инфляция 0,17%, то есть она стремится к нулю. И в этом смысле мы, конечно, должны думать о дефляции», — сказал он. Кроме того, Путин поддержал меры правительства по стимулированию экономики льготными кредитами, против чего открыто высказывались в Центробанке. В частности, президент объявил о решении снизить ставку по программе льготной ипотеки на новостройки с 9% до 7%, и предложил запустить в РФ промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых на покупку готовых площадей для производства. Разницу между ставками по льготным программам и рыночным кредитам правительство оплачивает из госрезервов с целью поддержать спрос, в данном случае — на металл, стройматериалы и услуги строительных компаний. Кроме того, президент поручил выдавать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых производителям в российских промышленных кластерах. «Проговорили все эти вопросы, в том числе, и с нашим экономическим блоком: все согласны, будем делать», — отметил глава государства. Объясняя решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после заседания совета директоров Центробанка 10 июня, Набиуллина говорила, что субсидирование кредитов правительством снижает эффект от действий регулятора и ухудшает условия по займам для остальных участников рынка. «Эти меры могут быть уместны как антикризисные. Из-за этого нам приходится держать выше ключевую ставку, это означает более высокие ставки по кредитам для остальных заемщиков», — заявила она. Подводя итоги работы органов власти в кризисный период, Путин заявил, что уже «в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности должен смещаться от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного банковского кредитования». После этого президент отозвался на прозвучавший 16 июня тезис главы Минфина Антона Силуанова о «жизни по средствам» как главном принципе бюджетной политики РФ. «Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали — остается», — подтвердил глава государства. Речь Путина на ПМЭФ разительно отличалась от выступлений прошлых лет акцентом на конкретные меры государственной поддержки российской экономики и была направлена скорее на российскую аудиторию, чем на международную, рассказал URA.RU источник, близкий к правительству. «То, как много было конкретики в речи президента, показывает, что государственное участие в экономике как подход к решению новых задач явно побеждает. Здесь видна рука помощника президента Максима Орешкина, который консолидировал позиции ЦБ, Минфина и Минэка, и фактически собрал целую экономическую программу. Сам Орешкин при этом прибавил в политическом весе», — рассказал собеседник агентства. Предшествовавшая выступлению президента дискуссия между Минэком, ЦБ и Минфином объясняется разными подходами к оценке работы этих ведомств, говорит руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Для ЦБ и Минфина важно избегать рисков, а Минэкономразвитию нужно добиваться показателей экономического роста. Надзор и бюджет — это скорее про стабильность и надежность, а не про развитие. Когда ситуация начала быстро меняться, Набиуллина поставила высокой ставкой банковскую систему на паузу, а для Решетникова такая заморозка — это работа вхолостую из-за перебоев с финансированием. К тому же с него никто не снимал обязательства по нацпроектам. Отсюда и разногласия», — объяснил эксперт. Президент хорошо знает аргументы всех трех ведомств, поскольку уделяет экономической повестке много времени, отметил Кирьян. «Я думаю, что хотя Путин поддерживает принцип бюджетной стабильности, он разделяет и точку зрения о необходимости опереться на частную инициативу. Это то, о чем говорит Решетников. Но это не значит, что президент солидаризовался только с какой-то одной позицией», — добавил он. Путин слышит и понимает логику всех трех ведомств и в своем выступлении на ПМЭФ эту логику консолидировал, подтвердил URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Что касается высказываний Силуанова, то политика адекватных доходам расходов всегда характеризовала Владимира Путина, и нет ничего удивительного в поддержке тезиса „жить по средствам“, то есть принципа бюджетной и финансовой стабильности. При этом президент понимает ситуацию комплексно и видит риски, в том числе риск дефляции, о котором говорит Решетников. Это риск остановки спроса и экономического роста, другими словами. Этот аргумент тоже учитывается, как аргументы глав двух других ведомств», — сказал Орлов. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, которого называют главным политтехнологом избирательного штаба «Единой России», выразил в беседе с URA.RU уверенность, что Путин доволен работой ЦБ, Минфина и Минэка и не считает разногласия между ними проблемой. «Судя по тому, что сказал президент в своей речи и в ответах на вопросы на ПМЭФ, он доволен работой экономического блока, включая Центробанк. Сегодня все три ведомства получили положительную оценку, потому мы и услышали тезисы их руководителей», — заключил эксперт.