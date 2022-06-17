Путин вмешался в дискуссию о приоритетах для экономики

Владимир Путин заочно вмешался в дискуссию о балансе между инфляцией и смягчением монетарной политики, которую между собой вели главы ЦБ и Минэкономразвития Эльвира Набиуллина и Максим Решетников, сообщили URA.RU эксперты. Президент согласился с аргументами ЦБ о риске роста цен, но одновременно поддержал меры по стимулированию экономического роста, за которые выступал Минэк. Позиции разных ведомств удалось консолидировать помощнику президента Максиму Орешкину, говорят источники агентства.
Тему инфляции в России президент поднял одной из первых в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «После пика в 17,8% сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Многовато, конечно. 16,7% — большая инфляция. Мы должны с этим работать и, уверен, добьемся положительного результата. Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. 4% — такая цель остается», — сказал глава государства.
Позиции ЦБ, Минфина и Минэка удалось консолидировать помощнику президента Максиму Орешкину
Тем самым Владимир Путин повторил тезисы Набиуллиной, которые она озвучивала в ходе дискуссий на ПМЭФ и ранее. При этом отчеты Минэка о продолжающейся пятую неделю подряд дефляция и опасения Решетникова по поводу сползания страны в дефляционную спираль тоже нашли отражение в выступлении президента. «За прошедшие месяцы инфляция 0,17%, то есть она стремится к нулю. И в этом смысле мы, конечно, должны думать о дефляции», — сказал он. Кроме того, Путин поддержал меры правительства по стимулированию экономики льготными кредитами, против чего открыто высказывались в Центробанке.
В частности, президент объявил о решении снизить ставку по программе льготной ипотеки на новостройки с 9% до 7%, и предложил запустить в РФ промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых на покупку готовых площадей для производства. Разницу между ставками по льготным программам и рыночным кредитам правительство оплачивает из госрезервов с целью поддержать спрос, в данном случае — на металл, стройматериалы и услуги строительных компаний. Кроме того, президент поручил выдавать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых производителям в российских промышленных кластерах. «Проговорили все эти вопросы, в том числе, и с нашим экономическим блоком: все согласны, будем делать», — отметил глава государства.
Аргументы Эльвира Набиуллиной и Антона Силуанова нашли отражение в речь президента на ПМЭФ
Объясняя решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после заседания совета директоров Центробанка 10 июня, Набиуллина говорила, что субсидирование кредитов правительством снижает эффект от действий регулятора и ухудшает условия по займам для остальных участников рынка. «Эти меры могут быть уместны как антикризисные. Из-за этого нам приходится держать выше ключевую ставку, это означает более высокие ставки по кредитам для остальных заемщиков», — заявила она.
Подводя итоги работы органов власти в кризисный период, Путин заявил, что уже «в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности должен смещаться от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного банковского кредитования». После этого президент отозвался на прозвучавший 16 июня тезис главы Минфина Антона Силуанова о «жизни по средствам» как главном принципе бюджетной политики РФ. «Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали — остается», — подтвердил глава государства.
Президент услышал опасения Максима Решетникова по поводу сползания России в дефляционную спираль
Речь Путина на ПМЭФ разительно отличалась от выступлений прошлых лет акцентом на конкретные меры государственной поддержки российской экономики и была направлена скорее на российскую аудиторию, чем на международную, рассказал URA.RU источник, близкий к правительству. «То, как много было конкретики в речи президента, показывает, что государственное участие в экономике как подход к решению новых задач явно побеждает. Здесь видна рука помощника президента Максима Орешкина, который консолидировал позиции ЦБ, Минфина и Минэка, и фактически собрал целую экономическую программу. Сам Орешкин при этом прибавил в политическом весе», — рассказал собеседник агентства.
Предшествовавшая выступлению президента дискуссия между Минэком, ЦБ и Минфином объясняется разными подходами к оценке работы этих ведомств, говорит руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Для ЦБ и Минфина важно избегать рисков, а Минэкономразвитию нужно добиваться показателей экономического роста. Надзор и бюджет — это скорее про стабильность и надежность, а не про развитие. Когда ситуация начала быстро меняться, Набиуллина поставила высокой ставкой банковскую систему на паузу, а для Решетникова такая заморозка — это работа вхолостую из-за перебоев с финансированием. К тому же с него никто не снимал обязательства по нацпроектам. Отсюда и разногласия», — объяснил эксперт.
Владимир Путин согласен с тезисом Антона Силуанова о том, что жить надо по средствам
Президент хорошо знает аргументы всех трех ведомств, поскольку уделяет экономической повестке много времени, отметил Кирьян. «Я думаю, что хотя Путин поддерживает принцип бюджетной стабильности, он разделяет и точку зрения о необходимости опереться на частную инициативу. Это то, о чем говорит Решетников. Но это не значит, что президент солидаризовался только с какой-то одной позицией», — добавил он.
Путин слышит и понимает логику всех трех ведомств и в своем выступлении на ПМЭФ эту логику консолидировал, подтвердил URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Что касается высказываний Силуанова, то политика адекватных доходам расходов всегда характеризовала Владимира Путина, и нет ничего удивительного в поддержке тезиса „жить по средствам“, то есть принципа бюджетной и финансовой стабильности. При этом президент понимает ситуацию комплексно и видит риски, в том числе риск дефляции, о котором говорит Решетников. Это риск остановки спроса и экономического роста, другими словами. Этот аргумент тоже учитывается, как аргументы глав двух других ведомств», — сказал Орлов.
Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, которого называют главным политтехнологом избирательного штаба «Единой России», выразил в беседе с URA.RU уверенность, что Путин доволен работой ЦБ, Минфина и Минэка и не считает разногласия между ними проблемой. «Судя по тому, что сказал президент в своей речи и в ответах на вопросы на ПМЭФ, он доволен работой экономического блока, включая Центробанк. Сегодня все три ведомства получили положительную оценку, потому мы и услышали тезисы их руководителей», — заключил эксперт.
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Владимир Путин заочно вмешался в дискуссию о балансе между инфляцией и смягчением монетарной политики, которую между собой вели главы ЦБ и Минэкономразвития Эльвира Набиуллина и Максим Решетников, сообщили URA.RU эксперты. Президент согласился с аргументами ЦБ о риске роста цен, но одновременно поддержал меры по стимулированию экономического роста, за которые выступал Минэк. Позиции разных ведомств удалось консолидировать помощнику президента Максиму Орешкину, говорят источники агентства. Тему инфляции в России президент поднял одной из первых в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «После пика в 17,8% сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Многовато, конечно. 16,7% — большая инфляция. Мы должны с этим работать и, уверен, добьемся положительного результата. Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. 4% — такая цель остается», — сказал глава государства. Тем самым Владимир Путин повторил тезисы Набиуллиной, которые она озвучивала в ходе дискуссий на ПМЭФ и ранее. При этом отчеты Минэка о продолжающейся пятую неделю подряд дефляция и опасения Решетникова по поводу сползания страны в дефляционную спираль тоже нашли отражение в выступлении президента. «За прошедшие месяцы инфляция 0,17%, то есть она стремится к нулю. И в этом смысле мы, конечно, должны думать о дефляции», — сказал он. Кроме того, Путин поддержал меры правительства по стимулированию экономики льготными кредитами, против чего открыто высказывались в Центробанке. В частности, президент объявил о решении снизить ставку по программе льготной ипотеки на новостройки с 9% до 7%, и предложил запустить в РФ промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых на покупку готовых площадей для производства. Разницу между ставками по льготным программам и рыночным кредитам правительство оплачивает из госрезервов с целью поддержать спрос, в данном случае — на металл, стройматериалы и услуги строительных компаний. Кроме того, президент поручил выдавать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых производителям в российских промышленных кластерах. «Проговорили все эти вопросы, в том числе, и с нашим экономическим блоком: все согласны, будем делать», — отметил глава государства. Объясняя решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после заседания совета директоров Центробанка 10 июня, Набиуллина говорила, что субсидирование кредитов правительством снижает эффект от действий регулятора и ухудшает условия по займам для остальных участников рынка. «Эти меры могут быть уместны как антикризисные. Из-за этого нам приходится держать выше ключевую ставку, это означает более высокие ставки по кредитам для остальных заемщиков», — заявила она. Подводя итоги работы органов власти в кризисный период, Путин заявил, что уже «в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности должен смещаться от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного банковского кредитования». После этого президент отозвался на прозвучавший 16 июня тезис главы Минфина Антона Силуанова о «жизни по средствам» как главном принципе бюджетной политики РФ. «Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали — остается», — подтвердил глава государства. Речь Путина на ПМЭФ разительно отличалась от выступлений прошлых лет акцентом на конкретные меры государственной поддержки российской экономики и была направлена скорее на российскую аудиторию, чем на международную, рассказал URA.RU источник, близкий к правительству. «То, как много было конкретики в речи президента, показывает, что государственное участие в экономике как подход к решению новых задач явно побеждает. Здесь видна рука помощника президента Максима Орешкина, который консолидировал позиции ЦБ, Минфина и Минэка, и фактически собрал целую экономическую программу. Сам Орешкин при этом прибавил в политическом весе», — рассказал собеседник агентства. Предшествовавшая выступлению президента дискуссия между Минэком, ЦБ и Минфином объясняется разными подходами к оценке работы этих ведомств, говорит руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Для ЦБ и Минфина важно избегать рисков, а Минэкономразвитию нужно добиваться показателей экономического роста. Надзор и бюджет — это скорее про стабильность и надежность, а не про развитие. Когда ситуация начала быстро меняться, Набиуллина поставила высокой ставкой банковскую систему на паузу, а для Решетникова такая заморозка — это работа вхолостую из-за перебоев с финансированием. К тому же с него никто не снимал обязательства по нацпроектам. Отсюда и разногласия», — объяснил эксперт. Президент хорошо знает аргументы всех трех ведомств, поскольку уделяет экономической повестке много времени, отметил Кирьян. «Я думаю, что хотя Путин поддерживает принцип бюджетной стабильности, он разделяет и точку зрения о необходимости опереться на частную инициативу. Это то, о чем говорит Решетников. Но это не значит, что президент солидаризовался только с какой-то одной позицией», — добавил он. Путин слышит и понимает логику всех трех ведомств и в своем выступлении на ПМЭФ эту логику консолидировал, подтвердил URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Что касается высказываний Силуанова, то политика адекватных доходам расходов всегда характеризовала Владимира Путина, и нет ничего удивительного в поддержке тезиса „жить по средствам“, то есть принципа бюджетной и финансовой стабильности. При этом президент понимает ситуацию комплексно и видит риски, в том числе риск дефляции, о котором говорит Решетников. Это риск остановки спроса и экономического роста, другими словами. Этот аргумент тоже учитывается, как аргументы глав двух других ведомств», — сказал Орлов. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, которого называют главным политтехнологом избирательного штаба «Единой России», выразил в беседе с URA.RU уверенность, что Путин доволен работой ЦБ, Минфина и Минэка и не считает разногласия между ними проблемой. «Судя по тому, что сказал президент в своей речи и в ответах на вопросы на ПМЭФ, он доволен работой экономического блока, включая Центробанк. Сегодня все три ведомства получили положительную оценку, потому мы и услышали тезисы их руководителей», — заключил эксперт.