Федеральные власти в три раза увеличили бюджет главного фестиваля Тюменской области

Ростуризм выделил Тюменской области субсидию в 14,5 млн рублей

На главный культурный фестиваль региона потратят в три раза больше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Федеральное агентство по туризму выделило Тюменской области 14,5 млн рублей на проведение фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Полученная субсидия более чем в три раза превышает бюджет мероприятия 2022 года.

«Тюменская область получила субсидию на проведение фестиваля „Лето в Тобольском Кремле. Сибирские сезоны“ в 2023 году. Регион получил 14,5 млн рублей», — сообщает инфоцентр правительства области.

Заявка региональных властей победила в конкурсе от Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм), которым руководит Зарина Догузова. При этом полученная сумма более чем в три раза превышает затраты, которые областной бюджет понес в 2022 году (организация фестиваля обошлась в 4,5 млн рублей).

Деньги Тюменская область сможет потратить на приглашение хэдлайнеров, организацию площадок, аренду оборудования и рекламу мероприятия. Очередной фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» в Тюменской области пройдет с 27 мая по 30 июля 2023 года.