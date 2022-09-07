Минобороны РФ: ВСУ прекратили наступления и дезертируют из-за потерь

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Украинские военные дезертировали из-за потерь в технике и личном составе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия прекратила наступления в Херсонской и Николаевской областях, военные дезертируют из-за больших потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции. В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось», — сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время своего брифинга. В Министерстве отметили, что российские военные продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на этом направлении.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что наступление ВСУ на Николаево-криворожском направлении провалилось. В ходе наступления были ликвидированы 1700 украинских военных.

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Украинская армия прекратила наступления в Херсонской и Николаевской областях, военные дезертируют из-за больших потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции. В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось», — сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время своего брифинга. В Министерстве отметили, что российские военные продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на этом направлении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что наступление ВСУ на Николаево-криворожском направлении провалилось. В ходе наступления были ликвидированы 1700 украинских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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