Минобороны РФ: ВСУ прекратили наступления и дезертируют из-за потерь

07 сентября 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Украинские военные дезертировали из-за потерь в технике и личном составе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия прекратила наступления в Херсонской и Николаевской областях, военные дезертируют из-за больших потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции. В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось», — сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время своего брифинга. В Министерстве отметили, что российские военные продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на этом направлении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что наступление ВСУ на Николаево-криворожском направлении провалилось. В ходе наступления были ликвидированы 1700 украинских военных.

Украинская армия прекратила наступления в Херсонской и Николаевской областях, военные дезертируют из-за больших потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции. В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось», — сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время своего брифинга. В Министерстве отметили, что российские военные продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на этом направлении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что наступление ВСУ на Николаево-криворожском направлении провалилось. В ходе наступления были ликвидированы 1700 украинских военных.