Заместитель высокопоставленной тюменской чиновницы поборется за повышение

Тюменские власти нашли временную замену ушедшей замгубернатора Еремеевой

Елена Еремеева ушла с поста замгубернатора 5 сентября Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Исполняющим обязанности начальника Главного правового управления (ГПУ) правительства Тюменской области назначен Евгений Лапшин. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политической элите региона. Ранее этот пост занимала экс-замгубернатора Елена Еремеева, ушедшая в отставку 5 сентября.

«И. о. главы управления назначен Лапшин. Он долгое время работал заместителем Еремеевой», — рассказал инсайдер.

Другой источник в правительстве области отмечает, что скорее всего Лапшин не станет полноценным руководителем ведомства. «Он работает давно, заместитель, „рабочая лошадка“, всегда заменял Еремееву во время отпуска или отсутствия. Ровный, спокойный, достаточно компетентный, но не первый руководитель», — сообщили собеседник агентства. При этом инсайдер не исключает, что и. о. главы управления сможет проявить себя и стать начальником ГПУ в будущем.

URA.RU направляло запрос в информационный центр правительства Тюменской области по поводу замены Еремеевой. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало, что отставка Еремеевой была неожиданной, что привело к неразберихе в работе тюменской власти. По официальным данным, чиновница уволилась по собственному желанию.