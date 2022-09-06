Жители ЯНАО возмущены ценами на такси в Яндекс.Go

Стоимость поездки в определенные часы возрастает в 3,5 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) недовольны стоимостью на поездки в такси. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из местных жителей Марьян Прокопив.

«Что происходит в работе Яндекс? Утром невозможно вызвать такси за приемлемую стоимость. Когда в обычные часы стоимость такси 89 рублей, то утром или вечером после работы стоимость возрастает в 3,5, а то и в 4 раза. Что за система такая», — сообщил мужчина.

Агентство связалось с представителями Яндекс.Go. Там рассказали из-за чего меняется стоимость поездки. «На цену влияет много факторов. Это и погодные условия, и пробки, и количество водителей рядом. Что касается последнего, повышение цены в отдельных районах позволяет привлечь больше водителей, благодаря чему, вам не нужно будет долго ждать машину. Понимаю, цены могут сильно отличаться. Каждая поездка всегда рассчитывается отдельно», — рассказали в поддержке.

Марьян Прокопив

Марьян Прокопив

Ранее URA.RU сообщало, что жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на стоимость такси. За небольшую поездку просят больше тысячи рублей.