Убитый бизнесмен, которого нашли на парковке в Москве, был взволнован в день смерти

"Звезда": убитый мужчина, чье тело нашли на набережной в Москве, был взволнован в день гибели

07 сентября 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Погибший бизнесмен должен был встретиться с женой, сообщили СМИ Фото: Следственный комитет РФ Бизнесмен, тело которого нашли в автомобиле Mercedes на парковке в Москва-сити, в день гибели общался со своей женой и был взволнован. Об этом сообщает телеканал «Звезда». «С утра он ушел на пробежку, а после должен был встретиться с женой. Михаил связался с ней по телефону и был очень взволнован. Подробности разговора не сообщаются. На встречу он так и не пришел, его обнаружили застреленным в автомобиле», — передает «Звезда». По неподтвержденной информации, по подозрению в убийстве задержан 46-летний Лема Ибрагимов. Он занимался строительным бизнесом, а также продажей фруктов и овощей в Москве, передает «Звезда». Telegram-канал Shot передает, что по предварительной информации убитый мужчина является предпринимателем и хоккеистом-любителем Михаилом Котовым. Автомобиль принадлежит его супруге, пишет Shot. Труп мужчины с огнестрельными ранениями нашли на набережной Тараса Шевченко, рассказали в прокуратуре Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого в преступлении задержали и отправили на допрос, передает Life . Предполагается, что причиной убийства стал конфликт на почве предпринимательской деятельности.

Бизнесмен, тело которого нашли в автомобиле Mercedes на парковке в Москва-сити, в день гибели общался со своей женой и был взволнован. Об этом сообщает телеканал «Звезда». «С утра он ушел на пробежку, а после должен был встретиться с женой. Михаил связался с ней по телефону и был очень взволнован. Подробности разговора не сообщаются. На встречу он так и не пришел, его обнаружили застреленным в автомобиле», — передает «Звезда». По неподтвержденной информации, по подозрению в убийстве задержан 46-летний Лема Ибрагимов. Он занимался строительным бизнесом, а также продажей фруктов и овощей в Москве, передает «Звезда». Telegram-канал Shot передает, что по предварительной информации убитый мужчина является предпринимателем и хоккеистом-любителем Михаилом Котовым. Автомобиль принадлежит его супруге, пишет Shot. Труп мужчины с огнестрельными ранениями нашли на набережной Тараса Шевченко, рассказали в прокуратуре Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого в преступлении задержали и отправили на допрос, передает Life. Предполагается, что причиной убийства стал конфликт на почве предпринимательской деятельности.