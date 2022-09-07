Погибший бизнесмен должен был встретиться с женой, сообщили СМИФото: Следственный комитет РФ
Бизнесмен, тело которого нашли в автомобиле Mercedes на парковке в Москва-сити, в день гибели общался со своей женой и был взволнован. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«С утра он ушел на пробежку, а после должен был встретиться с женой. Михаил связался с ней по телефону и был очень взволнован. Подробности разговора не сообщаются. На встречу он так и не пришел, его обнаружили застреленным в автомобиле», — передает «Звезда».
По неподтвержденной информации, по подозрению в убийстве задержан 46-летний Лема Ибрагимов. Он занимался строительным бизнесом, а также продажей фруктов и овощей в Москве, передает «Звезда». Telegram-канал Shot передает, что по предварительной информации убитый мужчина является предпринимателем и хоккеистом-любителем Михаилом Котовым. Автомобиль принадлежит его супруге, пишет Shot.
Труп мужчины с огнестрельными ранениями нашли на набережной Тараса Шевченко, рассказали в прокуратуре Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого в преступлении задержали и отправили на допрос, передает Life. Предполагается, что причиной убийства стал конфликт на почве предпринимательской деятельности.
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Бизнесмен, тело которого нашли в автомобиле Mercedes на парковке в Москва-сити, в день гибели общался со своей женой и был взволнован. Об этом сообщает телеканал «Звезда». «С утра он ушел на пробежку, а после должен был встретиться с женой. Михаил связался с ней по телефону и был очень взволнован. Подробности разговора не сообщаются. На встречу он так и не пришел, его обнаружили застреленным в автомобиле», — передает «Звезда». По неподтвержденной информации, по подозрению в убийстве задержан 46-летний Лема Ибрагимов. Он занимался строительным бизнесом, а также продажей фруктов и овощей в Москве, передает «Звезда». Telegram-канал Shot передает, что по предварительной информации убитый мужчина является предпринимателем и хоккеистом-любителем Михаилом Котовым. Автомобиль принадлежит его супруге, пишет Shot. Труп мужчины с огнестрельными ранениями нашли на набережной Тараса Шевченко, рассказали в прокуратуре Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого в преступлении задержали и отправили на допрос, передает Life. Предполагается, что причиной убийства стал конфликт на почве предпринимательской деятельности.