В Кургане депутаты срочно собрались из-за создателя боевой машины

Курганский машиностроительный запрос (КМЗ) попросил депутатов курганской городской думы установить барельеф Александру Благонравову, являющемуся создателем боевой машины пехоты БМП-3. Соответствующую информацию сообщает корреспондент URA.RU с заседания гордумы.
«КМЗ обратилось в городскую думу с просьбой об увековечивании памяти и установке памятного знака Александру Благонравову. В эту пятницу на предприятии состоится празднование Дня танкиста, на мероприятие приедут высокопоставленные гости из других регионов, поэтому на КМЗ хотели бы представить гостям памятный знак», — заявил председатель курганской гордумы Игорь Прозоров во время заседания. Депутаты приняли единогласное решение об установке барельефа на фасаде одного из корпусов Курганмашзавода.
По данным сайта курганской администрации, с 1962 по 1974 годы Благонравов преподавал в Военной академии бронетанковых войск, после этого он работал главным конструктором на КМЗ. На предприятии он занимался созданием БМП-2 и БМП-3.
До этого URA.RU писало, что курганской школе №44 присвоили имя Героя Советского Союза Дмитрия Крутикова. На фасаде школы установили мемориальную доску. На торжественной церемонии присутствовала глава города Елена Ситникова.
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Курганский машиностроительный запрос (КМЗ) попросил депутатов курганской городской думы установить барельеф Александру Благонравову, являющемуся создателем боевой машины пехоты БМП-3. Соответствующую информацию сообщает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «КМЗ обратилось в городскую думу с просьбой об увековечивании памяти и установке памятного знака Александру Благонравову. В эту пятницу на предприятии состоится празднование Дня танкиста, на мероприятие приедут высокопоставленные гости из других регионов, поэтому на КМЗ хотели бы представить гостям памятный знак», — заявил председатель курганской гордумы Игорь Прозоров во время заседания. Депутаты приняли единогласное решение об установке барельефа на фасаде одного из корпусов Курганмашзавода. По данным сайта курганской администрации, с 1962 по 1974 годы Благонравов преподавал в Военной академии бронетанковых войск, после этого он работал главным конструктором на КМЗ. На предприятии он занимался созданием БМП-2 и БМП-3. До этого URA.RU писало, что курганской школе №44 присвоили имя Героя Советского Союза Дмитрия Крутикова. На фасаде школы установили мемориальную доску. На торжественной церемонии присутствовала глава города Елена Ситникова.