В Кургане депутаты срочно собрались из-за создателя боевой машины

Курганская гордума поддержала идею установить барельеф создателю боевой машины БМП-3

07 сентября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

В Кургане установят барельеф создателю боевой машины БМП-3 Александру Благонравову Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганский машиностроительный запрос (КМЗ) попросил депутатов курганской городской думы установить барельеф Александру Благонравову, являющемуся создателем боевой машины пехоты БМП-3. Соответствующую информацию сообщает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «КМЗ обратилось в городскую думу с просьбой об увековечивании памяти и установке памятного знака Александру Благонравову. В эту пятницу на предприятии состоится празднование Дня танкиста, на мероприятие приедут высокопоставленные гости из других регионов, поэтому на КМЗ хотели бы представить гостям памятный знак», — заявил председатель курганской гордумы Игорь Прозоров во время заседания. Депутаты приняли единогласное решение об установке барельефа на фасаде одного из корпусов Курганмашзавода. По данным сайта курганской администрации, с 1962 по 1974 годы Благонравов преподавал в Военной академии бронетанковых войск, после этого он работал главным конструктором на КМЗ. На предприятии он занимался созданием БМП-2 и БМП-3. До этого URA.RU писало, что курганской школе №44 присвоили имя Героя Советского Союза Дмитрия Крутикова. На фасаде школы установили мемориальную доску. На торжественной церемонии присутствовала глава города Елена Ситникова.

Курганский машиностроительный запрос (КМЗ) попросил депутатов курганской городской думы установить барельеф Александру Благонравову, являющемуся создателем боевой машины пехоты БМП-3. Соответствующую информацию сообщает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «КМЗ обратилось в городскую думу с просьбой об увековечивании памяти и установке памятного знака Александру Благонравову. В эту пятницу на предприятии состоится празднование Дня танкиста, на мероприятие приедут высокопоставленные гости из других регионов, поэтому на КМЗ хотели бы представить гостям памятный знак», — заявил председатель курганской гордумы Игорь Прозоров во время заседания. Депутаты приняли единогласное решение об установке барельефа на фасаде одного из корпусов Курганмашзавода. По данным сайта курганской администрации, с 1962 по 1974 годы Благонравов преподавал в Военной академии бронетанковых войск, после этого он работал главным конструктором на КМЗ. На предприятии он занимался созданием БМП-2 и БМП-3. До этого URA.RU писало, что курганской школе №44 присвоили имя Героя Советского Союза Дмитрия Крутикова. На фасаде школы установили мемориальную доску. На торжественной церемонии присутствовала глава города Елена Ситникова.