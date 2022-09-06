Челябинская алкосеть забросала исками власти региона

Алкосеть «ОгоньВода» судится с министерством сельского хозяйства Челябинской области

Алкосеть «ОгоньВода» пытается обжаловать постановление минсельхоза региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская алкогольная сеть «ОгоньВода» подала иск в адрес министерства сельского хозяйства региона. Он стал десятым за последние два года. В очередном заявлении они просят признать постановления министерства в адрес компании незаконными.

«„ОгоньВода“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Министерства сельского хозяйства Челябинской области о назначении административного наказания по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Суд определил отложить судебное заседание на 26 октября 2022 года», — говорится в официальном документе, опубликованном в картотеке суда.

URA.RU связалось с министерством сельского хозяйства региона. Там сообщили, что в январе 2022 года в отношении «ОгоньВода» министерством сельского хозяйства Челябинской области было вынесено девять постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 575 тысяч рублей. Взыскание было наложено за правонарушения в сфере розничной продажи алкоголя, а именно торговлю в ночное время в период ограничений для общепита из-за пандемии коронавируса. Все постановления были обжалованы. Восемь из них были признаны законными.

Во всех своих заявлениях компания просит суд отменить постановления, из-за которых они не могут вести свою деятельность по продаже алкоголя. Согласно данным сервиса СБИС, за два года компания 10 раз не соглашалась с действиями министерства. С июня 2022 года «ОгоньВода» находятся в стадии ликвидации. Магазины сети закрылись по всему Челябинску.

«ОгоньВода» открылась в Челябинске в 2019 году. Новая сеть круглосуточных разливаек должна была занять место на челябинском рынке, однако жители не оценили качество продукции. «Паленый» алкоголь и нарушение правил торговли алкогольной продукции стали поводом для постановлений от минсельхоза. Собственником компании является Наталья Жорохова. Это жена бизнесмена Максима Юлика, отсидевшего несколько лет за рейдерский захват. Его брат-близнец Вячеслав Юлик получил условный срок за это же преступление. Оба брата признаны банкротами.