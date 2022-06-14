Все торговые точки «ОгоньВода» в Челябинске прекратили принимать покупателей (фото из архива) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Магазины алкосети «ОгоньВода», работавшие в Челябинске, закрылись. В компании запущен процесс ликвидации, следует из данных СБИС.

«Общество с ограниченной ответственностью „ОГОНЬВОДА“ уведомляет о том, что единственным участником ООО „ОГОНЬВОДА“ принято решение о ликвидации ООО „ОГОНЬВОДА“. Ликвидатором ООО „ОГОНЬВОДА“ назначена Надымова Екатерина Сергеевна. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — говорится в официальном уведомлении на сайте СБИС.

Как сообщают читатели URA.RU, работавшие в режиме буфетных (посетителям могли тут же открыть приобретенную бутылку с алкоголем) торговые точки не функционируют. На дверях либо объявления с текстом «Не работает по техническим причинам», либо же уведомления отсутствуют.

Компания была зарегистрирована в Челябинске в октябре 2019 года, к лету 2022 года сеть достигла десятка круглосуточно работающих магазинов-буфетных. Данные о намерении ликвидировать фирму появились в ЕГРЮЛ в начале июня. На момент закрытия так и не ставшая заметным игроком рынка «ОгоньВода», по данным бухгалтерской отчетности, работала с прибылью — сейчас стоимость бизнеса СБИС оценивает в отрицательных цифрах.

Скрин: сайт СБИС