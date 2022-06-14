14 июня 2022

Магазины алкосети «ОгоньВода» закрылись в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, закрытая дверь
Все торговые точки «ОгоньВода» в Челябинске прекратили принимать покупателей (фото из архива) Фото:

Магазины алкосети «ОгоньВода», работавшие в Челябинске, закрылись. В компании запущен процесс ликвидации, следует из данных СБИС.

«Общество с ограниченной ответственностью „ОГОНЬВОДА“ уведомляет о том, что единственным участником ООО „ОГОНЬВОДА“ принято решение о ликвидации ООО „ОГОНЬВОДА“. Ликвидатором ООО „ОГОНЬВОДА“ назначена Надымова Екатерина Сергеевна. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — говорится в официальном уведомлении на сайте СБИС.

Как сообщают читатели URA.RU, работавшие в режиме буфетных (посетителям могли тут же открыть приобретенную бутылку с алкоголем) торговые точки не функционируют. На дверях либо объявления с текстом «Не работает по техническим причинам», либо же уведомления отсутствуют.

Компания была зарегистрирована в Челябинске в октябре 2019 года, к лету 2022 года сеть достигла десятка круглосуточно работающих магазинов-буфетных. Данные о намерении ликвидировать фирму появились в ЕГРЮЛ в начале июня. На момент закрытия так и не ставшая заметным игроком рынка «ОгоньВода», по данным бухгалтерской отчетности, работала с прибылью — сейчас стоимость бизнеса СБИС оценивает в отрицательных цифрах.

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Магазины алкосети «ОгоньВода», работавшие в Челябинске, закрылись. В компании запущен процесс ликвидации, следует из данных СБИС. «Общество с ограниченной ответственностью „ОГОНЬВОДА“ уведомляет о том, что единственным участником ООО „ОГОНЬВОДА“ принято решение о ликвидации ООО „ОГОНЬВОДА“. Ликвидатором ООО „ОГОНЬВОДА“ назначена Надымова Екатерина Сергеевна. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — говорится в официальном уведомлении на сайте СБИС. Как сообщают читатели URA.RU, работавшие в режиме буфетных (посетителям могли тут же открыть приобретенную бутылку с алкоголем) торговые точки не функционируют. На дверях либо объявления с текстом «Не работает по техническим причинам», либо же уведомления отсутствуют. Компания была зарегистрирована в Челябинске в октябре 2019 года, к лету 2022 года сеть достигла десятка круглосуточно работающих магазинов-буфетных. Данные о намерении ликвидировать фирму появились в ЕГРЮЛ в начале июня. На момент закрытия так и не ставшая заметным игроком рынка «ОгоньВода», по данным бухгалтерской отчетности, работала с прибылью — сейчас стоимость бизнеса СБИС оценивает в отрицательных цифрах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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