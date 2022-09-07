Эрдоган: Запад поставляет на Украину не оружие, а хлам

07 сентября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

В Турции раскритиковали военную помощь Запада Украине Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад отправляет Украине хлам вместо качественного вооружения. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. «Говорят, что оружие передается [Западом]. На Украину отправляют хлам», — цитирует Эрдогана РИА «Новости». Западные страны отправляют Украине оружие, а также оказывают финансовую поддержку в связи со спецоперацией. Ранее в Еврокомиссии предложили передать Украине 5 млрд евро. Германия собирается отправить ВСУ 20 ракетных установок и 2 тысячи ракет к ним, пишет RT. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

Запад отправляет Украине хлам вместо качественного вооружения. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. «Говорят, что оружие передается [Западом]. На Украину отправляют хлам», — цитирует Эрдогана РИА «Новости». Западные страны отправляют Украине оружие, а также оказывают финансовую поддержку в связи со спецоперацией. Ранее в Еврокомиссии предложили передать Украине 5 млрд евро. Германия собирается отправить ВСУ 20 ракетных установок и 2 тысячи ракет к ним, пишет RT. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.