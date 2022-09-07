Эрдоган: Запад поставляет на Украину не оружие, а хлам

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Захваченная военная часть. Луганск. Украина, оружие, трофеи, автоматы
В Турции раскритиковали военную помощь Запада Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад отправляет Украине хлам вместо качественного вооружения. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

«Говорят, что оружие передается [Западом]. На Украину отправляют хлам», — цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Западные страны отправляют Украине оружие, а также оказывают финансовую поддержку в связи со спецоперацией. Ранее в Еврокомиссии предложили передать Украине 5 млрд евро. Германия собирается отправить ВСУ 20 ракетных установок и 2 тысячи ракет к ним, пишет RT. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

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Запад отправляет Украине хлам вместо качественного вооружения. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. «Говорят, что оружие передается [Западом]. На Украину отправляют хлам», — цитирует Эрдогана РИА «Новости». Западные страны отправляют Украине оружие, а также оказывают финансовую поддержку в связи со спецоперацией. Ранее в Еврокомиссии предложили передать Украине 5 млрд евро. Германия собирается отправить ВСУ 20 ракетных установок и 2 тысячи ракет к ним, пишет RT. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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