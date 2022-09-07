Еврокомиссия предложила передать Украине 5 млрд евро

07 сентября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия уже предоставила Украине помощь на сумму 10 млрд евро Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Еврокомиссия предложила оказать Украине дополнительную финансовую поддержку и передать стране 5 млрд евро. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Ситуация на Украине требует нашей полной поддержки. Еврокомиссия предлагает дополнительно передать 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для страны. Это сверх 10 миллиардов евро, уже предоставленных ЕС в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи», — написала фон дер Ляйен в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). Евросоюз и другие западные страны помогают Украине отправкой оружия и денег в связи со спецоперацией РФ. В августе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем финансовую поддержку страны. Украине требуется около 9 млрд долларов ежемесячно, заявляли в офисе Зеленского. Германия предоставит Украине 200 миллионов евро, сообщает RT. Белый дом просит конгресс одобрить отправку Киеву нового пакета помощи на сумму 11,7 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Bloomberg. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью таких вынужденных мер стала помощь жителям Донбасса.

Еврокомиссия предложила оказать Украине дополнительную финансовую поддержку и передать стране 5 млрд евро. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Ситуация на Украине требует нашей полной поддержки. Еврокомиссия предлагает дополнительно передать 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для страны. Это сверх 10 миллиардов евро, уже предоставленных ЕС в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи», — написала фон дер Ляйен в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). Евросоюз и другие западные страны помогают Украине отправкой оружия и денег в связи со спецоперацией РФ. В августе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем финансовую поддержку страны. Украине требуется около 9 млрд долларов ежемесячно, заявляли в офисе Зеленского. Германия предоставит Украине 200 миллионов евро, сообщает RT. Белый дом просит конгресс одобрить отправку Киеву нового пакета помощи на сумму 11,7 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Bloomberg. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью таких вынужденных мер стала помощь жителям Донбасса.