Турчак назвал идеальную дату для референдума в Донбассе

Сенатор РФ Турчак: правильно провести референдум на Донбассе 4 ноября

07 сентября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

По словам Турчака, жители Донбасса мечтают о становлении частью пространства Русского мира Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Правильно провести референдумы на Донбассе и в освобожденных территориях 4 ноября. Об этом заявил сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично», — сообщил Турчак в своем telegram-канале. Ранее Херсонская область приостановила подготовку к референдуму о вступлении в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что сейчас основная задача администрации — это обезопасить и накормить население.

Правильно провести референдумы на Донбассе и в освобожденных территориях 4 ноября. Об этом заявил сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично», — сообщил Турчак в своем telegram-канале. Ранее Херсонская область приостановила подготовку к референдуму о вступлении в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что сейчас основная задача администрации — это обезопасить и накормить население.