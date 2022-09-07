Турчак назвал идеальную дату для референдума в Донбассе

Сенатор РФ Турчак: правильно провести референдум на Донбассе 4 ноября
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
По словам Турчака, жители Донбасса мечтают о становлении частью пространства Русского мира Фото:

Правильно провести референдумы на Донбассе и в освобожденных территориях 4 ноября. Об этом заявил сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично», — сообщил Турчак в своем telegram-канале.

Ранее Херсонская область приостановила подготовку к референдуму о вступлении в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что сейчас основная задача администрации — это обезопасить и накормить население.

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Правильно провести референдумы на Донбассе и в освобожденных территориях 4 ноября. Об этом заявил сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично», — сообщил Турчак в своем telegram-канале. Ранее Херсонская область приостановила подготовку к референдуму о вступлении в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что сейчас основная задача администрации — это обезопасить и накормить население.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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