Херсонская область приостановила подготовку к референдуму

Херсонская область уже была готова провести референдум о вхождении в состав РФ, но из-за последних событий взята пауза. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.
«Мы подготовились к голосованию, хотели уже провести референдум в ближайшее время. Но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу», — сказал Стремоусов в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, сейчас основная задача администрации — это обезопасить и накормить население.
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Херсонская область уже была готова провести референдум о вхождении в состав РФ, но из-за последних событий взята пауза. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов. «Мы подготовились к голосованию, хотели уже провести референдум в ближайшее время. Но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу», — сказал Стремоусов в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, сейчас основная задача администрации — это обезопасить и накормить население. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской области, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума. Власти Херсонской области призвали назначить единую дату проведения референдумов на освобожденных территориях Украины.