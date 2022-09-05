Херсонская область приостановила подготовку к референдуму

Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область приостановила подготовку к референдуму

05 сентября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о приостановке в подготовке референдума о вхождении в РФ Фото: Сергей Венявский © URA.RU Херсонская область уже была готова провести референдум о вхождении в состав РФ, но из-за последних событий взята пауза. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов. «Мы подготовились к голосованию, хотели уже провести референдум в ближайшее время. Но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу», — сказал Стремоусов в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, сейчас основная задача администрации — это обезопасить и накормить население. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской области, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума. Власти Херсонской области призвали назначить единую дату проведения референдумов на освобожденных территориях Украины.

Херсонская область уже была готова провести референдум о вхождении в состав РФ, но из-за последних событий взята пауза. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов. «Мы подготовились к голосованию, хотели уже провести референдум в ближайшее время. Но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу», — сказал Стремоусов в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, сейчас основная задача администрации — это обезопасить и накормить население. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской области, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале августа сообщил о подготовке референдума в Херсоне. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума. Власти Херсонской области призвали назначить единую дату проведения референдумов на освобожденных территориях Украины.