Трихолог Нагайцева: народные средства для волос ведут к дерматиту

13 сентября 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

Салонные процедуры, основанные на термическом воздействии, вредят волосам Фото: Александр Мамаев © URA.RU Народные средства по уходу за волосами и кожей головы неэффективны, кроме того, они могут быть опасны и даже повлечь за собой дерматит. Об этом URA.RU рассказала дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева. «Народные средства при уходе за волосами вообще не работают. Сами волосы растут из волосяного фолликула и глубина его залегания где-то 5-6 мм, то есть достаточно глубоко. Волосяной фолликул никак не питается с поверхности кожи. Поэтому все эти маски из кефира, меда, овсянки и так далее так на голове и остаются. В этом никакого смысла нет», — объяснила Юлия Нагайцева. По словам трихолога, народные средства могут даже навредить. «На практике часто были случаи, когда пациенты приходили с ожогом волосистой части кожи головы и ушных раковин после каких-нибудь луковых масок. Такое тоже встречается, когда начинается жесткий дерматит. И мы даже вынуждены таких пациентов лечить гормональными средствами. Поэтому десять раз стоит подумать прежде чем хвататься за народные рецепты», — подчеркнула Нагайцева. Некоторые салонные процедуры, в частности те, которые основаны на термическом воздействии, также отрицательно сказываются на волосах. «Начиная с термического воздействия и укладки с помощью утюжков, заканчивая ламинированием и ботексом для волос. Из-за высоких температур из волоса испаряется влага. Как правило девушки, которые часто пользуются такими процедурами, потом жалуются на потерю длины волос. Грубо говоря после процедуры у вас гладкие блестящие волосы, а через месяц-полтора мы видим, что концы становятся секущимися», — заключила специалист. В России 13 сентября отмечается «День парикмахера». Стоит отметить, что люди данной профессии отмечают несколько профессиональных праздников: парикмахеры также отмечают Международный день красоты, а еще вместе с другими представителями сферы услуг и День работников бытового обслуживания населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Народные средства по уходу за волосами и кожей головы неэффективны, кроме того, они могут быть опасны и даже повлечь за собой дерматит. Об этом URA.RU рассказала дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева. «Народные средства при уходе за волосами вообще не работают. Сами волосы растут из волосяного фолликула и глубина его залегания где-то 5-6 мм, то есть достаточно глубоко. Волосяной фолликул никак не питается с поверхности кожи. Поэтому все эти маски из кефира, меда, овсянки и так далее так на голове и остаются. В этом никакого смысла нет», — объяснила Юлия Нагайцева. По словам трихолога, народные средства могут даже навредить. «На практике часто были случаи, когда пациенты приходили с ожогом волосистой части кожи головы и ушных раковин после каких-нибудь луковых масок. Такое тоже встречается, когда начинается жесткий дерматит. И мы даже вынуждены таких пациентов лечить гормональными средствами. Поэтому десять раз стоит подумать прежде чем хвататься за народные рецепты», — подчеркнула Нагайцева. Некоторые салонные процедуры, в частности те, которые основаны на термическом воздействии, также отрицательно сказываются на волосах. «Начиная с термического воздействия и укладки с помощью утюжков, заканчивая ламинированием и ботексом для волос. Из-за высоких температур из волоса испаряется влага. Как правило девушки, которые часто пользуются такими процедурами, потом жалуются на потерю длины волос. Грубо говоря после процедуры у вас гладкие блестящие волосы, а через месяц-полтора мы видим, что концы становятся секущимися», — заключила специалист. В России 13 сентября отмечается «День парикмахера». Стоит отметить, что люди данной профессии отмечают несколько профессиональных праздников: парикмахеры также отмечают Международный день красоты, а еще вместе с другими представителями сферы услуг и День работников бытового обслуживания населения.