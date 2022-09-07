Кадыров заявил об отправке элитных бойцов Чечни в Донбасс

07 сентября 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

В ДНР отправлены бойцы полка «Север» и батальона «Юг», заявил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для участия в спецоперации РФ в Донбассе из Чеченской республики отправлены элитные подразделения: полк «Север» и батальон «Юг». Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров. «Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений — полка „Север“ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона „Юг“ ФСВНГ РФ. В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные Президентом России Владимиром Путиным задачи», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер уточнил, что многие из бойцов уже участвовали в спецоперации в Донбассе. Он также добавил, что полк «Север» и батальон «Юг» будут выполнять главные задачи: нейтрализация украинских нацистов, помощь жителям ДНР. Ранее Кадыров сообщал, что бойцы спецназа «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление. Позже появилась информация, что подразделение закрепилось в Соледаре. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Для участия в спецоперации РФ в Донбассе из Чеченской республики отправлены элитные подразделения: полк «Север» и батальон «Юг». Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров. «Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений — полка „Север“ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона „Юг“ ФСВНГ РФ. В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные Президентом России Владимиром Путиным задачи», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер уточнил, что многие из бойцов уже участвовали в спецоперации в Донбассе. Он также добавил, что полк «Север» и батальон «Юг» будут выполнять главные задачи: нейтрализация украинских нацистов, помощь жителям ДНР. Ранее Кадыров сообщал, что бойцы спецназа «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление. Позже появилась информация, что подразделение закрепилось в Соледаре. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.