Кадыров заявил об отправке элитных бойцов Чечни в Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
В ДНР отправлены бойцы полка «Север» и батальона «Юг», заявил Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для участия в спецоперации РФ в Донбассе из Чеченской республики отправлены элитные подразделения: полк «Север» и батальон «Юг». Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров.

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений — полка „Север“ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона „Юг“ ФСВНГ РФ. В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные Президентом России Владимиром Путиным задачи», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Чеченский лидер уточнил, что многие из бойцов уже участвовали в спецоперации в Донбассе. Он также добавил, что полк «Север» и батальон «Юг» будут выполнять главные задачи: нейтрализация украинских нацистов, помощь жителям ДНР.

Ранее Кадыров сообщал, что бойцы спецназа «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление. Позже появилась информация, что подразделение закрепилось в Соледаре.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для участия в спецоперации РФ в Донбассе из Чеченской республики отправлены элитные подразделения: полк «Север» и батальон «Юг». Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров. «Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений — полка „Север“ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона „Юг“ ФСВНГ РФ. В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные Президентом России Владимиром Путиным задачи», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер уточнил, что многие из бойцов уже участвовали в спецоперации в Донбассе. Он также добавил, что полк «Север» и батальон «Юг» будут выполнять главные задачи: нейтрализация украинских нацистов, помощь жителям ДНР. Ранее Кадыров сообщал, что бойцы спецназа «Ахмат» и 2-й корпус вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР) начали масштабное наступление. Позже появилась информация, что подразделение закрепилось в Соледаре. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...