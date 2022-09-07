В Екатеринбурге появилась казахская Coca-Cola

В екатеринбургских продуктовых появилась Coca-Cola
В продуктовых магазинах Екатеринбурга появилась оригинальная Coca-Cola из Казахстана. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«В Екатеринбурге сейчас практически нигде не найти Coca-Cola, везде только аналоги. На днях в „Верном“ появился оригинальный напиток из Казахстана», — рассказал корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что часть зарубежных компаний стали покидать российский рынок после новых санкций на фоне спецоперации, цель которой — демилитаризация и денацификация территории Украины. Также агентство рассказывало, что свердловские магазины заменят Coca-Cola аналогичными продуктами компании «Очаково».
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