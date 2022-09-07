07 сентября 2022

В Екатеринбурге появилась казахская Coca-Cola. Фото

В Екатеринбурге появилась казахская Coca-Cola
© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, касса, входа нет, продуктовый магазин
В екатеринбургских продуктовых появилась Coca-Cola Фото:

В продуктовых магазинах Екатеринбурга появилась оригинальная Coca-Cola из Казахстана. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«В Екатеринбурге сейчас практически нигде не найти Coca-Cola, везде только аналоги. На днях в „Верном“ появился оригинальный напиток из Казахстана», — рассказал корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что часть зарубежных компаний стали покидать российский рынок после новых санкций на фоне спецоперации, цель которой — демилитаризация и денацификация территории Украины. Также агентство рассказывало, что свердловские магазины заменят Coca-Cola аналогичными продуктами компании «Очаково».

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Фото:

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В продуктовых магазинах Екатеринбурга появилась оригинальная Coca-Cola из Казахстана. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «В Екатеринбурге сейчас практически нигде не найти Coca-Cola, везде только аналоги. На днях в „Верном“ появился оригинальный напиток из Казахстана», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что часть зарубежных компаний стали покидать российский рынок после новых санкций на фоне спецоперации, цель которой — демилитаризация и денацификация территории Украины. Также агентство рассказывало, что свердловские магазины заменят Coca-Cola аналогичными продуктами компании «Очаково».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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