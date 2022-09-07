В Екатеринбурге появилась казахская Coca-Cola. Фото

В Екатеринбурге появилась казахская Coca-Cola

08 сентября 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

В екатеринбургских продуктовых появилась Coca-Cola Фото: Илья Московец © URA.RU В продуктовых магазинах Екатеринбурга появилась оригинальная Coca-Cola из Казахстана. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «В Екатеринбурге сейчас практически нигде не найти Coca-Cola, везде только аналоги. На днях в „Верном“ появился оригинальный напиток из Казахстана», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что часть зарубежных компаний стали покидать российский рынок после новых санкций на фоне спецоперации, цель которой — демилитаризация и денацификация территории Украины. Также агентство рассказывало, что свердловские магазины заменят Coca-Cola аналогичными продуктами компании «Очаково». Фото: URA.RU Фото: URA.RU

В продуктовых магазинах Екатеринбурга появилась оригинальная Coca-Cola из Казахстана. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «В Екатеринбурге сейчас практически нигде не найти Coca-Cola, везде только аналоги. На днях в „Верном“ появился оригинальный напиток из Казахстана», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что часть зарубежных компаний стали покидать российский рынок после новых санкций на фоне спецоперации, цель которой — демилитаризация и денацификация территории Украины. Также агентство рассказывало, что свердловские магазины заменят Coca-Cola аналогичными продуктами компании «Очаково».