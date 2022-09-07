Екатеринбуржец пнул автомобиль, который его чуть не сбил. Видео

Екатеринбуржец пнул автомобиль, который его чуть не сбил

08 сентября 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

От удара на автомобиле появилась вмятина Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» В Екатеринбурге мужчина решил перебежать в неположенном месте дорогу и его едва не сбили. В ответ екатеринбуржец решил отомстить и пнул автомобиль. Об этом рассказал водитель пострадавшего автомобиля. «Мужчина, переходя в неположенном месте, пнул в заднюю правую дверь автомобиль Мазда 3. Теперь на двери большая вмятина. Есть запись регистратора, как они перебегают дорогу, торможение авто и звук удара по двери», — рассказала водитель автомобиля в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в 14 часов 7 сентября возле дома на улице Белинского, 56. Водитель сообщил, что после случившегося подал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге неизвестные в масках силой затащили в автомобиль прохожего мужчину. Инцидент попал на видео.

В Екатеринбурге мужчина решил перебежать в неположенном месте дорогу и его едва не сбили. В ответ екатеринбуржец решил отомстить и пнул автомобиль. Об этом рассказал водитель пострадавшего автомобиля. «Мужчина, переходя в неположенном месте, пнул в заднюю правую дверь автомобиль Мазда 3. Теперь на двери большая вмятина. Есть запись регистратора, как они перебегают дорогу, торможение авто и звук удара по двери», — рассказала водитель автомобиля в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в 14 часов 7 сентября возле дома на улице Белинского, 56. Водитель сообщил, что после случившегося подал заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге неизвестные в масках силой затащили в автомобиль прохожего мужчину. Инцидент попал на видео.