В Кургане оказали помощь многодетной семье из ЛНР

Православный центр гуманитарной помощи Кургана посетила многодетная семья из ЛНР

08 сентября 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Прихожане уверяют, что в центре «Надежда» помогают всем, кто сюда обратился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центр гуманитарной помощи «Надежда» при приходе Святой Троицы города Кургана посетила семья из Лисичанска (ЛНР). Эта информация опубликована на сайте местной епархии. «Центр оказал помощь семье Овчаренко — беженцам из Лисичанска. Ольга Владимировна — мать троих детей. Центр женщина посетила вместе с детьми. Кроме вещей взяли коляску, санки-коляску. Очень обрадовались, узнав, что смогут взять кресло для перевозки ребенка в машине», — написано на сайте. О том, что курганские чиновники собрали деньги для детей из малообеспеченных семей, а также детей из ЛНР, отдохнувших в Курганской области, URA.RU писало ранее. Собранные средства планировалось потратить на приобретение школьных принадлежностей

Центр гуманитарной помощи «Надежда» при приходе Святой Троицы города Кургана посетила семья из Лисичанска (ЛНР). Эта информация опубликована на сайте местной епархии. «Центр оказал помощь семье Овчаренко — беженцам из Лисичанска. Ольга Владимировна — мать троих детей. Центр женщина посетила вместе с детьми. Кроме вещей взяли коляску, санки-коляску. Очень обрадовались, узнав, что смогут взять кресло для перевозки ребенка в машине», — написано на сайте. О том, что курганские чиновники собрали деньги для детей из малообеспеченных семей, а также детей из ЛНР, отдохнувших в Курганской области, URA.RU писало ранее. Собранные средства планировалось потратить на приобретение школьных принадлежностей