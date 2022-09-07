Зеленский объявил санкции против 606 политических деятелей РФ

Украина ввела санкции против 606 физлиц — представителей российской власти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.
«Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации [Федерального собрания] России, 424 депутата Госдумы [Федерального собрания] России», — сообщил Зеленский в видео, опубликованном в его личном telegram-канале.
По словам украинского лидера, в отношении указанных лиц уже приняты юридические, дипломатические и политические меры. Однако подробный список попавших под санкции россиян и перечень введенных мер приведен не был.
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