Зеленский объявил санкции против 606 политических деятелей РФ 08 сентября 2022 в 07:25 Размер текста - 17 + Зеленский объявил санкции против представителей власти России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украина ввела санкции против 606 физлиц — представителей российской власти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения. «Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации [Федерального собрания] России, 424 депутата Госдумы [Федерального собрания] России», — сообщил Зеленский в видео, опубликованном в его личном telegram-канале. По словам украинского лидера, в отношении указанных лиц уже приняты юридические, дипломатические и политические меры. Однако подробный список попавших под санкции россиян и перечень введенных мер приведен не был. Украина ввела санкции против 606 физлиц — представителей российской власти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения. «Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации [Федерального собрания] России, 424 депутата Госдумы [Федерального собрания] России», — сообщил Зеленский в видео, опубликованном в его личном telegram-канале. По словам украинского лидера, в отношении указанных лиц уже приняты юридические, дипломатические и политические меры. Однако подробный список попавших под санкции россиян и перечень введенных мер приведен не был. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям