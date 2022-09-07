Россиянам увеличат льготные выплаты с 1 октября

Юрист Федотов: россиянам увеличат выплаты с 1 октября

08 сентября 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

С 1 октября пенсии в некоторых регионах страны будут проиндексированы Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 октября изменится размер и порядок получения социальных выплат. Об этом рассказал советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов. По словам советника, определенные категории граждан получат новые меры социальной поддержки. Но выплаты будут завесить от региона, где проживают льготники. «Впрочем, суммы в разных регионах разные. Выплаты проводятся по инициативе местных властей. Соответственно, сроки перечисления денег и их суммы в разных районах страны отличаются друг от друга», — приводит слова Федотова LIFE . По словам эксперта, например, в Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году размер выплаты составит 1122 рубля. Деньги придут примерно 50 000 пенсионерам региона. В некоторых регионах также планируют проводить выплаты к определенным датам, например, ко Дню пожилого человека. Минимальная выплата составит 5000 рублей. Людям старше 70 лет, имеющим большой стаж работы и инвалидность, заплатят 16 000 рублей. Также будут проиндексированы пособия. «Так, к примеру, в Рязанской области повышается размер детских пособий на 1,04%. В Архангельской области с 1 октября 2022 года индексируются в 1,04 раза размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников государственных учреждений Архангельской области», — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. Ранее URA.RU сообщало, что партия «Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий. В их числа входят и участники спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 октября изменится размер и порядок получения социальных выплат. Об этом рассказал советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов. По словам советника, определенные категории граждан получат новые меры социальной поддержки. Но выплаты будут завесить от региона, где проживают льготники. «Впрочем, суммы в разных регионах разные. Выплаты проводятся по инициативе местных властей. Соответственно, сроки перечисления денег и их суммы в разных районах страны отличаются друг от друга», — приводит слова Федотова LIFE. По словам эксперта, например, в Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году размер выплаты составит 1122 рубля. Деньги придут примерно 50 000 пенсионерам региона. В некоторых регионах также планируют проводить выплаты к определенным датам, например, ко Дню пожилого человека. Минимальная выплата составит 5000 рублей. Людям старше 70 лет, имеющим большой стаж работы и инвалидность, заплатят 16 000 рублей. Также будут проиндексированы пособия. «Так, к примеру, в Рязанской области повышается размер детских пособий на 1,04%. В Архангельской области с 1 октября 2022 года индексируются в 1,04 раза размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников государственных учреждений Архангельской области», — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. Ранее URA.RU сообщало, что партия «Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий. В их числа входят и участники спецоперации на Украине.