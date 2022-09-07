07 сентября 2022

Силовики готовятся к обыску в редакции «Вечерних ведомостей»

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, шествие, митинг, спецназ, омон
Силовики готовятся к новым обыскам, связанным с делом Владислава Постникова Фото:

Сотрудники полиции и Следственного комитета готовятся провести обыски в редакции газеты «Вечерние ведомости» после обысков у редактора издания — Владислава Постникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сотрудники готовятся к обыску в редакции газеты. Эта задача была поставлена в Москве», — рассказал собеседник агентства. Дело находится на контроле у главного следственного управления СКР по Москве.

Другой источник агентства уточнил, что силовики уже пришли в редакцию. Однако следственные действия еще не были начаты.

URA.RU не удалось связаться с Постниковым. Его телефон оказался недоступен. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там воздержались от комментариев. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало.

Сообщения об обысках в квартире журналиста появились утром 8 сентября. Ранее на него уже заочно возбудили уголовное дело о дискредитации армии. По информации источников, самого Постникова силовики еще не нашли. Во время проведения следственных мероприятий его не было дома.

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Сотрудники полиции и Следственного комитета готовятся провести обыски в редакции газеты «Вечерние ведомости» после обысков у редактора издания — Владислава Постникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сотрудники готовятся к обыску в редакции газеты. Эта задача была поставлена в Москве», — рассказал собеседник агентства. Дело находится на контроле у главного следственного управления СКР по Москве. Другой источник агентства уточнил, что силовики уже пришли в редакцию. Однако следственные действия еще не были начаты. URA.RU не удалось связаться с Постниковым. Его телефон оказался недоступен. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там воздержались от комментариев. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. Сообщения об обысках в квартире журналиста появились утром 8 сентября. Ранее на него уже заочно возбудили уголовное дело о дискредитации армии. По информации источников, самого Постникова силовики еще не нашли. Во время проведения следственных мероприятий его не было дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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