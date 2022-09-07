Силовики готовятся к обыску в редакции «Вечерних ведомостей»

08 сентября 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

Силовики готовятся к новым обыскам, связанным с делом Владислава Постникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции и Следственного комитета готовятся провести обыски в редакции газеты «Вечерние ведомости» после обысков у редактора издания — Владислава Постникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сотрудники готовятся к обыску в редакции газеты. Эта задача была поставлена в Москве», — рассказал собеседник агентства. Дело находится на контроле у главного следственного управления СКР по Москве. Другой источник агентства уточнил, что силовики уже пришли в редакцию. Однако следственные действия еще не были начаты. URA.RU не удалось связаться с Постниковым. Его телефон оказался недоступен. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там воздержались от комментариев. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. Сообщения об обысках в квартире журналиста появились утром 8 сентября. Ранее на него уже заочно возбудили уголовное дело о дискредитации армии. По информации источников, самого Постникова силовики еще не нашли. Во время проведения следственных мероприятий его не было дома.

Сотрудники полиции и Следственного комитета готовятся провести обыски в редакции газеты «Вечерние ведомости» после обысков у редактора издания — Владислава Постникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сотрудники готовятся к обыску в редакции газеты. Эта задача была поставлена в Москве», — рассказал собеседник агентства. Дело находится на контроле у главного следственного управления СКР по Москве. Другой источник агентства уточнил, что силовики уже пришли в редакцию. Однако следственные действия еще не были начаты. URA.RU не удалось связаться с Постниковым. Его телефон оказался недоступен. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там воздержались от комментариев. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. Сообщения об обысках в квартире журналиста появились утром 8 сентября. Ранее на него уже заочно возбудили уголовное дело о дискредитации армии. По информации источников, самого Постникова силовики еще не нашли. Во время проведения следственных мероприятий его не было дома.