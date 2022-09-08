Полицейские пришли с обыском к экс-соратнику Ходорковского*

08 сентября 2022 в 09:32 Размер текста - 17 +

В квартире Владислава Постникова прошли обыски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейские пришли с обыском к общественнику, редактору издания «Вечерние новости» Владиславу Постникову, которого неоднократно штрафовали за дискредитацию армии РФ. Он также является бывшим соратником предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Об этом сообщает telegram-канал УРАЛLIVE. «Полицейские пришли с обыском к активному противнику спецоперации Владиславу Постникову. Он долгое время возглавлял уральское отделение „Открытой России“ (движение было создано бизнесменом Михаилом Ходорковским, впоследствии власти РФ внесли его в реестр нежелательных организаций, и оно прекратило свое существование) беглого олигарха Михаила Ходорковского», — пишет канал. Также уточняется, что активист руководит газетой «Вечерние ведомости», которая неоднократно высказывалась о спецоперации. По информации источников РИА «Новости» в силовых структурах, в настоящий момент проходят следственные мероприятия в нескольких регионах РФ. Спецслужбы проводят обыски администраторов Telegram и YouTube каналов, принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан в России иноагентом). С июля 2016 года он [Пономарев] проживает на Украине. «Администраторы каналов „Утро февраля“ установлены, у них проходят обыски», — сказал собеседник агентства. Предположительно, обыск в квартире Постникова связан именно с этим. Ранее экс-соратника Ходорковского Постников уходил с выборов в Екатеринбурге. Также издание «Вечерние ведомости» были оштрафованы за фейки об армии РФ. * Включен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейские пришли с обыском к общественнику, редактору издания «Вечерние новости» Владиславу Постникову, которого неоднократно штрафовали за дискредитацию армии РФ. Он также является бывшим соратником предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Об этом сообщает telegram-канал УРАЛLIVE. «Полицейские пришли с обыском к активному противнику спецоперации Владиславу Постникову. Он долгое время возглавлял уральское отделение „Открытой России“ (движение было создано бизнесменом Михаилом Ходорковским, впоследствии власти РФ внесли его в реестр нежелательных организаций, и оно прекратило свое существование) беглого олигарха Михаила Ходорковского», — пишет канал. Также уточняется, что активист руководит газетой «Вечерние ведомости», которая неоднократно высказывалась о спецоперации. По информации источников РИА «Новости» в силовых структурах, в настоящий момент проходят следственные мероприятия в нескольких регионах РФ. Спецслужбы проводят обыски администраторов Telegram и YouTube каналов, принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан в России иноагентом). С июля 2016 года он [Пономарев] проживает на Украине. «Администраторы каналов „Утро февраля“ установлены, у них проходят обыски», — сказал собеседник агентства. Предположительно, обыск в квартире Постникова связан именно с этим. Ранее экс-соратника Ходорковского Постников уходил с выборов в Екатеринбурге. Также издание «Вечерние ведомости» были оштрафованы за фейки об армии РФ. * Включен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента