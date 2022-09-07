Источник назвал причину обысков у редактора «Вечерних ведомостей»

Обыски у редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова прошли в рамках уголовного дела по статье 207.3 УК РФ, возбужденного в отношении администраторов telegram-каналов «Утро Февраля». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Поводом для обыска у Постникова стало поручение по уголовному делу по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ — прим. URA.RU). По этой статье фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщил собеседник агентства.
По версии источников, уголовное дело возбуждено в связи с деятельностью экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, признанного в России иноагентом. По версии следствия, сам Пономарев находится за границей.
URA.RU не удалось связаться с Постниковым. Его телефон оказался недоступен. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там воздержались от комментариев. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало.
Обыски дома у Постникова прошли утром 8 сентября. Самого его в квартире не обнаружили, и силовики отправились в редакцию «Вечерних ведомостей».
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Обыски у редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова прошли в рамках уголовного дела по статье 207.3 УК РФ, возбужденного в отношении администраторов telegram-каналов «Утро Февраля». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Поводом для обыска у Постникова стало поручение по уголовному делу по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ — прим. URA.RU). По этой статье фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщил собеседник агентства. По версии источников, уголовное дело возбуждено в связи с деятельностью экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, признанного в России иноагентом. По версии следствия, сам Пономарев находится за границей. URA.RU не удалось связаться с Постниковым. Его телефон оказался недоступен. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там воздержались от комментариев. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. Обыски дома у Постникова прошли утром 8 сентября. Самого его в квартире не обнаружили, и силовики отправились в редакцию «Вечерних ведомостей».