Источник назвал причину обысков у редактора «Вечерних ведомостей»

Обыски у редактора «Вечерних ведомостей» проходили из-за уголовного дела о дискредитации армии

08 сентября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Обыски силовиков у Постникова прошли утром 8 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обыски у редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова прошли в рамках уголовного дела по статье 207.3 УК РФ, возбужденного в отношении администраторов telegram-каналов «Утро Февраля». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Поводом для обыска у Постникова стало поручение по уголовному делу по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ — прим. URA.RU). По этой статье фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщил собеседник агентства. По версии источников, уголовное дело возбуждено в связи с деятельностью экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, признанного в России иноагентом. По версии следствия, сам Пономарев находится за границей. URA.RU не удалось связаться с Постниковым. Его телефон оказался недоступен. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там воздержались от комментариев. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. Обыски дома у Постникова прошли утром 8 сентября. Самого его в квартире не обнаружили, и силовики отправились в редакцию «Вечерних ведомостей».

Обыски у редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова прошли в рамках уголовного дела по статье 207.3 УК РФ, возбужденного в отношении администраторов telegram-каналов «Утро Февраля». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Поводом для обыска у Постникова стало поручение по уголовному делу по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ — прим. URA.RU). По этой статье фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщил собеседник агентства. По версии источников, уголовное дело возбуждено в связи с деятельностью экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, признанного в России иноагентом. По версии следствия, сам Пономарев находится за границей. URA.RU не удалось связаться с Постниковым. Его телефон оказался недоступен. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там воздержались от комментариев. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. Обыски дома у Постникова прошли утром 8 сентября. Самого его в квартире не обнаружили, и силовики отправились в редакцию «Вечерних ведомостей».