07 сентября 2022
06 сентября 2022

Источник: чиновник из ЯНАО, восстанавливающий ДНР, усилится за счет подчиненного

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Съезд КПРФ. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен
«Лидер России» в ЯНАО может занять еще одну должность Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Замглавы Пуровского района Кирилл Скороходов может заменить главу депимущества Пуровского района ЯНАО Владимира Бокова, с которым власти не будут продлевать контракт. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах.

«У начальника департамента имущественных и земельных отношений Бокова Владимира Валерьевича заканчивается контракт 29 сентября и его продлевать не будут. Скороходов будет совмещать должность начальника департамента и заместителя главы района», — сообщил агентству инсайдер.

В администрации района слова источника опровергли. «Информация не соответствует действительности. Боков Владимир Валерьевич как работал, так и продолжает работать в должности начальника департамента имущественных и земельных отношений», — прокомментировали в ведомстве.

Кирилл Скороходов курирует строительство, которое ведется в ДНР по договору с ЯНАО. «Лидер России» в настоящее время в Волновахе занимается восстановлением школ, больниц и детсадов.

Ранее URA.RU сообщало, что Кирилл Скороходов победил в конкурсе управленцев «Лидеры России». В суперфинал вышли 300 управленцев, из которых 106 стали победителями.

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Замглавы Пуровского района Кирилл Скороходов может заменить главу депимущества Пуровского района ЯНАО Владимира Бокова, с которым власти не будут продлевать контракт. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах. «У начальника департамента имущественных и земельных отношений Бокова Владимира Валерьевича заканчивается контракт 29 сентября и его продлевать не будут. Скороходов будет совмещать должность начальника департамента и заместителя главы района», — сообщил агентству инсайдер. В администрации района слова источника опровергли. «Информация не соответствует действительности. Боков Владимир Валерьевич как работал, так и продолжает работать в должности начальника департамента имущественных и земельных отношений», — прокомментировали в ведомстве. Кирилл Скороходов курирует строительство, которое ведется в ДНР по договору с ЯНАО. «Лидер России» в настоящее время в Волновахе занимается восстановлением школ, больниц и детсадов. Ранее URA.RU сообщало, что Кирилл Скороходов победил в конкурсе управленцев «Лидеры России». В суперфинал вышли 300 управленцев, из которых 106 стали победителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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