Источник: чиновник из ЯНАО, восстанавливающий ДНР, усилится за счет подчиненного

Замглавы Пуровского района Кирилл Скороходов может заменить главу депимущества Пуровского района ЯНАО Владимира Бокова, с которым власти не будут продлевать контракт. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах.
«У начальника департамента имущественных и земельных отношений Бокова Владимира Валерьевича заканчивается контракт 29 сентября и его продлевать не будут. Скороходов будет совмещать должность начальника департамента и заместителя главы района», — сообщил агентству инсайдер.
В администрации района слова источника опровергли. «Информация не соответствует действительности. Боков Владимир Валерьевич как работал, так и продолжает работать в должности начальника департамента имущественных и земельных отношений», — прокомментировали в ведомстве.
Кирилл Скороходов курирует строительство, которое ведется в ДНР по договору с ЯНАО. «Лидер России» в настоящее время в Волновахе занимается восстановлением школ, больниц и детсадов.
Ранее URA.RU сообщало, что Кирилл Скороходов победил в конкурсе управленцев «Лидеры России». В суперфинал вышли 300 управленцев, из которых 106 стали победителями.
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