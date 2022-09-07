Источник: чиновник из ЯНАО, восстанавливающий ДНР, усилится за счет подчиненного

«Лидер России» в ЯНАО может занять еще одну должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Замглавы Пуровского района Кирилл Скороходов может заменить главу депимущества Пуровского района ЯНАО Владимира Бокова, с которым власти не будут продлевать контракт. Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах.

«У начальника департамента имущественных и земельных отношений Бокова Владимира Валерьевича заканчивается контракт 29 сентября и его продлевать не будут. Скороходов будет совмещать должность начальника департамента и заместителя главы района», — сообщил агентству инсайдер.

В администрации района слова источника опровергли. «Информация не соответствует действительности. Боков Владимир Валерьевич как работал, так и продолжает работать в должности начальника департамента имущественных и земельных отношений», — прокомментировали в ведомстве.

Кирилл Скороходов курирует строительство, которое ведется в ДНР по договору с ЯНАО. «Лидер России» в настоящее время в Волновахе занимается восстановлением школ, больниц и детсадов.

Ранее URA.RU сообщало, что Кирилл Скороходов победил в конкурсе управленцев «Лидеры России». В суперфинал вышли 300 управленцев, из которых 106 стали победителями.