07 сентября 2022

Главред «Вечерних ведомостей», у которого проходили обыски, решил сдаться полиции

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Собрание группы «Нет» по поправкам в Конституцию РФ. Екатеринбург, постников владислав
Владислав Постников не собирался скрываться от силовиков, рассказал его адвокат Фото:

Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников, дома у которого утром проходили обыски, решил приехать в отдел полиции Екатеринбурга и поговорить с силовиками. Об этом URA.RU рассказал адвокат Постникова Георгий Краснов.

«Сегодня в 12:00 мы подъедем в отдел полиции на улице Фрунзе, 73. Мой подзащитный скрываться не собирается», — рассказал Краснов.

Ранее источник сообщал, что силовики отправились на поиски Постникова, которого не нашли в собственной квартире. Предполагают, что он мог встречаться с соратниками накануне следственных мероприятий.

Обыски дома Постникова прошли утром 8 сентября по делу об администраторах telegram-каналов «Утро Февраля», который ведут иноагенты. По версии источников, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело о фейках об использовании армии РФ. Дело возбуждено в Москве и находится на контроле у городского ГСУ СК России, сообщил инсайдер.

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Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников, дома у которого утром проходили обыски, решил приехать в отдел полиции Екатеринбурга и поговорить с силовиками. Об этом URA.RU рассказал адвокат Постникова Георгий Краснов. «Сегодня в 12:00 мы подъедем в отдел полиции на улице Фрунзе, 73. Мой подзащитный скрываться не собирается», — рассказал Краснов. Ранее источник сообщал, что силовики отправились на поиски Постникова, которого не нашли в собственной квартире. Предполагают, что он мог встречаться с соратниками накануне следственных мероприятий. Обыски дома Постникова прошли утром 8 сентября по делу об администраторах telegram-каналов «Утро Февраля», который ведут иноагенты. По версии источников, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело о фейках об использовании армии РФ. Дело возбуждено в Москве и находится на контроле у городского ГСУ СК России, сообщил инсайдер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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