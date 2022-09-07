Главред «Вечерних ведомостей», у которого проходили обыски, решил сдаться полиции

08 сентября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Владислав Постников не собирался скрываться от силовиков, рассказал его адвокат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников, дома у которого утром проходили обыски, решил приехать в отдел полиции Екатеринбурга и поговорить с силовиками. Об этом URA.RU рассказал адвокат Постникова Георгий Краснов. «Сегодня в 12:00 мы подъедем в отдел полиции на улице Фрунзе, 73. Мой подзащитный скрываться не собирается», — рассказал Краснов. Ранее источник сообщал, что силовики отправились на поиски Постникова, которого не нашли в собственной квартире. Предполагают, что он мог встречаться с соратниками накануне следственных мероприятий. Обыски дома Постникова прошли утром 8 сентября по делу об администраторах telegram-каналов «Утро Февраля», который ведут иноагенты. По версии источников, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело о фейках об использовании армии РФ. Дело возбуждено в Москве и находится на контроле у городского ГСУ СК России, сообщил инсайдер.

Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников, дома у которого утром проходили обыски, решил приехать в отдел полиции Екатеринбурга и поговорить с силовиками. Об этом URA.RU рассказал адвокат Постникова Георгий Краснов. «Сегодня в 12:00 мы подъедем в отдел полиции на улице Фрунзе, 73. Мой подзащитный скрываться не собирается», — рассказал Краснов. Ранее источник сообщал, что силовики отправились на поиски Постникова, которого не нашли в собственной квартире. Предполагают, что он мог встречаться с соратниками накануне следственных мероприятий. Обыски дома Постникова прошли утром 8 сентября по делу об администраторах telegram-каналов «Утро Февраля», который ведут иноагенты. По версии источников, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело о фейках об использовании армии РФ. Дело возбуждено в Москве и находится на контроле у городского ГСУ СК России, сообщил инсайдер.