07 сентября 2022
06 сентября 2022

Врачи вырезали у жителя ЯНАО гигантскую селезенку

Новоуренгойские врачи вырезали у жителя ЯНАО гигантскую селезенку
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, медперсонал, врач, больница, доктор
Удаленный орган весил 3 килограмма — у здорового человека он не превышает 200 граммов Фото:

Новоуренгойские врачи успешно провели экстренную операцию по удалению селезенки пациенту с онкологическим заболеванием. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения ЯНАО.

«У мужчины помимо онкопатологии крови были диагностированы увеличение и разрыв селезенки. Пациенту требовалась срочная операция. За дело взялись заведующий хирургическим отделением Андрей Леус, заведующий отделением гнойной хирургии Эльшан Асланов и хирург Василий Артым. Было принято решение провести спленэктомию — удалить селезенку», — сообщили в ведомстве.

После операции выяснилось: весил удаленный орган 3 килограмма — у здорового человека он не превышает 200 граммов. Новоуренгойские врачи столкнулись с таким впервые. Также в департаменте сообщили, что операция прошла успешно. Жизни пациента ничего не угрожает.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуренгойской центральной городской больнице появится новый рентгеновский аппарат стоимостью в десятки миллионов. Его будут использовать для проведения нейрохирургических операций.

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Новоуренгойские врачи успешно провели экстренную операцию по удалению селезенки пациенту с онкологическим заболеванием. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения ЯНАО. «У мужчины помимо онкопатологии крови были диагностированы увеличение и разрыв селезенки. Пациенту требовалась срочная операция. За дело взялись заведующий хирургическим отделением Андрей Леус, заведующий отделением гнойной хирургии Эльшан Асланов и хирург Василий Артым. Было принято решение провести спленэктомию — удалить селезенку», — сообщили в ведомстве. После операции выяснилось: весил удаленный орган 3 килограмма — у здорового человека он не превышает 200 граммов. Новоуренгойские врачи столкнулись с таким впервые. Также в департаменте сообщили, что операция прошла успешно. Жизни пациента ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуренгойской центральной городской больнице появится новый рентгеновский аппарат стоимостью в десятки миллионов. Его будут использовать для проведения нейрохирургических операций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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