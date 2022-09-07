Врачи вырезали у жителя ЯНАО гигантскую селезенку

Новоуренгойские врачи успешно провели экстренную операцию по удалению селезенки пациенту с онкологическим заболеванием. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения ЯНАО.
«У мужчины помимо онкопатологии крови были диагностированы увеличение и разрыв селезенки. Пациенту требовалась срочная операция. За дело взялись заведующий хирургическим отделением Андрей Леус, заведующий отделением гнойной хирургии Эльшан Асланов и хирург Василий Артым. Было принято решение провести спленэктомию — удалить селезенку», — сообщили в ведомстве.
После операции выяснилось: весил удаленный орган 3 килограмма — у здорового человека он не превышает 200 граммов. Новоуренгойские врачи столкнулись с таким впервые. Также в департаменте сообщили, что операция прошла успешно. Жизни пациента ничего не угрожает.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуренгойской центральной городской больнице появится новый рентгеновский аппарат стоимостью в десятки миллионов. Его будут использовать для проведения нейрохирургических операций.
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Новоуренгойские врачи успешно провели экстренную операцию по удалению селезенки пациенту с онкологическим заболеванием. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения ЯНАО. «У мужчины помимо онкопатологии крови были диагностированы увеличение и разрыв селезенки. Пациенту требовалась срочная операция. За дело взялись заведующий хирургическим отделением Андрей Леус, заведующий отделением гнойной хирургии Эльшан Асланов и хирург Василий Артым. Было принято решение провести спленэктомию — удалить селезенку», — сообщили в ведомстве. После операции выяснилось: весил удаленный орган 3 килограмма — у здорового человека он не превышает 200 граммов. Новоуренгойские врачи столкнулись с таким впервые. Также в департаменте сообщили, что операция прошла успешно. Жизни пациента ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что в Новоуренгойской центральной городской больнице появится новый рентгеновский аппарат стоимостью в десятки миллионов. Его будут использовать для проведения нейрохирургических операций.