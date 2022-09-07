Свердловский офицер погиб во время спецоперации на Украине. Фото

Старший лейтенант из поселка Ключевск Свердловской области Сергей Конофольский погиб во время СВО на Украине

08 сентября 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Похороны солдата пройдут со всеми почестями (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время выполнения боевых задач на территории Украины погиб 32-летний командир первого гаубичного артиллерийского взвода, старший лейтенант Сергей Конофольский. Мужчину похоронят в родном поселке Ключевск (Свердловская область). Информацию URA.RU сообщили читатели и подтвердили в местной администрации. «Администрация полностью взяла на себя расходы по организации прощания, похорон, поминок. Сергея проводят в последний пусть со всеми воинскими почестями. Земляки запомнят его как очень доброго, ответственного парня, который уже с детства мечтал стать военным», — сказала URA.RU глава администрации Ключевска Галина Упорова. Сергей родился в Ключевске в многодетной семье и был младшим из трех сыновей. В детстве он принимал участие во всех школьных олимпиадах, особенно увлекался историей, обществознанием, математикой. «Он был светлым лучиком в нашей школе, слово Родина имело для него особый смысл», — вспоминают учителя. После школы Сергей окончил екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. После этого служил в Москве, откуда отправился принять участие в спецоперации РФ на Украине. Старший лейтенант погиб 28 августа. У него остались жена и сын. Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Ее главная цель — освобождение жителей Донбасса, которые долгие годы страдают от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По заявлению омбудсмена ЛНР Виктории Сердюковой, на данный момент на территории Луганской народной республики находится более тысячи военнослужащих ВФУ, добровольно сложивших оружие. Фото: соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время выполнения боевых задач на территории Украины погиб 32-летний командир первого гаубичного артиллерийского взвода, старший лейтенант Сергей Конофольский. Мужчину похоронят в родном поселке Ключевск (Свердловская область). Информацию URA.RU сообщили читатели и подтвердили в местной администрации. «Администрация полностью взяла на себя расходы по организации прощания, похорон, поминок. Сергея проводят в последний пусть со всеми воинскими почестями. Земляки запомнят его как очень доброго, ответственного парня, который уже с детства мечтал стать военным», — сказала URA.RU глава администрации Ключевска Галина Упорова. Сергей родился в Ключевске в многодетной семье и был младшим из трех сыновей. В детстве он принимал участие во всех школьных олимпиадах, особенно увлекался историей, обществознанием, математикой. «Он был светлым лучиком в нашей школе, слово Родина имело для него особый смысл», — вспоминают учителя. После школы Сергей окончил екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. После этого служил в Москве, откуда отправился принять участие в спецоперации РФ на Украине. Старший лейтенант погиб 28 августа. У него остались жена и сын. Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Ее главная цель — освобождение жителей Донбасса, которые долгие годы страдают от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По заявлению омбудсмена ЛНР Виктории Сердюковой, на данный момент на территории Луганской народной республики находится более тысячи военнослужащих ВФУ, добровольно сложивших оружие.