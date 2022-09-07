В ЛНР содержат более тысячи украинских военнопленных Омбудсмен Сердюкова: в ЛНР содержат более тысячи пленных солдат ВСУ 08 сентября 2022 в 05:33 Размер текста - 17 + В плену в ЛНР содержатся как обычные солдаты ВСУ, так и офицеры, заявила Виктория Сердюкова Фото: ЛуганскИнформЦентр новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганской народной республике (ЛНР) содержат более тысячи добровольно сдавшихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. «В настоящий момент на территории республики находится более тысячи военнослужащих ВФУ, добровольно сложивших оружие, — от солдат до командиров подразделений», — заявила ТАСС Виктория Сердюкова. Она отметила, что власти ЛНР предпочитают не называть их «военнопленными». Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины в конце февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — спасение мирных граждан от постоянных обстрелов украинской стороной, а также бережное отношение к пленным украинским военным, которые не представляют опасности для граждан и не совершали преступлений против жителей Донбасса. Ранее глава ДНР Денис Пушилин обещал, что все украинские военнопленные попадут под трибунал, пишет RT. В Луганской народной республике (ЛНР) содержат более тысячи добровольно сдавшихся бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. «В настоящий момент на территории республики находится более тысячи военнослужащих ВФУ, добровольно сложивших оружие, — от солдат до командиров подразделений», — заявила ТАСС Виктория Сердюкова. Она отметила, что власти ЛНР предпочитают не называть их «военнопленными». Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины в конце февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — спасение мирных граждан от постоянных обстрелов украинской стороной, а также бережное отношение к пленным украинским военным, которые не представляют опасности для граждан и не совершали преступлений против жителей Донбасса. Ранее глава ДНР Денис Пушилин обещал, что все украинские военнопленные попадут под трибунал, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям