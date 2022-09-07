Главред «Вечерних ведомостей» после обысков призвал держаться подальше от иноагентов

08 сентября 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Владислав Постников узнал об обысках в своей квартире из СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главред газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, дома у которого утром проходили обыски, посоветовал держаться подальше от иностранных агентов, призывающих к незаконным действиям. В том числе, журналист имел в виду признанного в РФ иноагентом активиста Илью Пономарева. Об этом он рассказал журналисту URA.RU. «Ту дичь, которую последнее время нес Пономарев, я даже не смог прокомментировать. От таких людей (как иноагент Пономарев — прим. URA.RU) нужно держаться подальше и ни вы коем случае не поддерживать», — рассказал Постников. Он зашел в отдел полиции, предполагая, что проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. По версии инсайдера, дело возбуждено в отношении авторов telegram-каналов, распространении фейков об армии РФ. Обыски в квартире у Постникова проходили утром 8 сентября. Когда силовики приехали, самого журналиста дома не было. Полиция, по словам инсайдера, начала поиски главреда.

Главред газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, дома у которого утром проходили обыски, посоветовал держаться подальше от иностранных агентов, призывающих к незаконным действиям. В том числе, журналист имел в виду признанного в РФ иноагентом активиста Илью Пономарева. Об этом он рассказал журналисту URA.RU. «Ту дичь, которую последнее время нес Пономарев, я даже не смог прокомментировать. От таких людей (как иноагент Пономарев — прим. URA.RU) нужно держаться подальше и ни вы коем случае не поддерживать», — рассказал Постников. Он зашел в отдел полиции, предполагая, что проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. По версии инсайдера, дело возбуждено в отношении авторов telegram-каналов, распространении фейков об армии РФ. Обыски в квартире у Постникова проходили утром 8 сентября. Когда силовики приехали, самого журналиста дома не было. Полиция, по словам инсайдера, начала поиски главреда.