Главред «Вечерних ведомостей» после обысков призвал держаться подальше от иноагентов

Главред газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, дома у которого утром проходили обыски, посоветовал держаться подальше от иностранных агентов, призывающих к незаконным действиям. В том числе, журналист имел в виду признанного в РФ иноагентом активиста Илью Пономарева. Об этом он рассказал журналисту URA.RU.
«Ту дичь, которую последнее время нес Пономарев, я даже не смог прокомментировать. От таких людей (как иноагент Пономарев — прим. URA.RU) нужно держаться подальше и ни вы коем случае не поддерживать», — рассказал Постников.
Он зашел в отдел полиции, предполагая, что проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. По версии инсайдера, дело возбуждено в отношении авторов telegram-каналов, распространении фейков об армии РФ.
Обыски в квартире у Постникова проходили утром 8 сентября. Когда силовики приехали, самого журналиста дома не было. Полиция, по словам инсайдера, начала поиски главреда.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»